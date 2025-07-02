北富銀推出「鷹眼即時通」 帳戶異動即時通知

台北富邦銀行推出「鷹眼即時通」反詐騙措施，並搭配「地籍異動即時通」服務，多方嚴控客戶資產安全。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、實習記者劉羽珊／台北報導〕為提高金融環境安全、降低詐騙風險，台北富邦銀行今（2）日宣布推出「鷹眼即時通」反詐騙措施，並搭配「地籍異動即時通」服務，從金融交易到不動產異動，多方嚴控客戶資產安全。

北富銀風控長蔡永原表示，為落實金融消費者保護、防止客戶資產受不法侵害，北富銀持續研發創新反詐工具，期望透過強化風險預警系統，打造更安全的金融環境。今年截至5月底，已成功攔阻504件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.2億元，展現警示系統的有效升級。

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「鷹眼即時通」是北富銀針對高風險交易所設計的即刻通報機制。當客戶辦理定存中途解約、提高約定轉帳金額，或進行單筆大額現金匯款與提領等三類交易時，系統會自動透過簡訊與Email同步通知預先指定的聯絡人。若聯絡人發現異常，可即時通知客戶確認，或與北富銀聯繫查詢，雙重查證帳戶可能的異常活動，降低資產被詐風險。

為減少不動產詐騙案，北富銀亦與臺北市地政局合作，客戶於房貸簽約時可一併申請「地籍異動即時通」服務。日後若不動產發生買賣、贈與、查封、抵押等12種異動情形，系統將第一時間發送通知，協助用戶即刻掌握資訊，防止偽冒過戶或詐騙設定。

北富銀過去已推出「鷹眼模型」、「獵鷹系統」等科技防詐機制，並集結銀行同業組成「鷹眼聯盟」，此次將即時通知系統再升級，強調利用科技主動防詐。未來，北富銀將持續導入新技術並加強跨機構合作，打造更全面的反詐騙網絡，提高全民財產防詐效率。

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