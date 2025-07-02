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中國「國企第一貪」被判死！收賄8億元、遭爆「多名男星潛規則」獻身

2025/07/02 20:07

北京首都創業集團前黨委書記、前董事長李愛慶。（圖擷取自網路）北京首都創業集團前黨委書記、前董事長李愛慶。（圖擷取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國北京首都創業集團前董事長、黨委書記李愛慶，因收賄高達2億元人民幣（約新台幣8億元），於6月30日遭判處死刑、緩期2年執行，而他更被稱為中國「京城國企第一貪」。除了收賄之外，李愛慶更被爆出權色交易，對象同樣是男性，中媒指出他與「多名二線男星與個別頂流」有染，消息曝光後，中國演藝圈一大堆頂流男星都遭影射，引發外界熱議。

綜合中國媒體報導，現年65歲的李愛慶長年擔任北京國資公司、首創集團「雙料一把手」，在國企體系掌權18年。然而，他卻被調查出收賄金額高達人民幣2億多元。

6月30日北京第一中級人民法院進行一審判決，由於他有收賄金額龐大、濫用職權、權色交易，法官認為罪狀眾多，決定數罪併罰，除了執行死緩外，還將沒收個人財產，而他的家族，包含夫人、兒子、兄弟及姪子等親屬疑似都有涉案，未來都將面臨調查與審判。李愛慶相關案更是北京市監委成立以來查處賄金額最大的腐敗案，

另外，知名經濟學者馬光遠曾公開稱「李愛慶喜歡男的，會利用投資項目要求對方提供美男。」中媒指出，網上流傳李愛慶的權色交易是同性，「在三年前，已有多名二線男星與個別頂流，被曝與李愛慶有染」，消息指出李愛慶會利用投資項目作為籌碼，要求提供男色，導致外界開始瘋傳，有哪幾位一線男星曾是李愛慶性交易的對象，才能獲得角色或作品投資。

公開資料顯示，李愛慶生曾在北京市財政系統工作近18年，曾擔任財政局工業企業財務管理處處長、總會計師、副局長等職。2000年1月進入市政府，先後任北京市政府副祕書長、市政府辦公廳副主任、黨組副書記等職。2002年3月，李愛慶轉任北京市國有資產經營有限責任公司董事長，任職長達14年。2016年6月，李愛慶調任首創集團黨委書記、董事長，直到2020年4月卸任。

李愛慶於2021年7月被調查，2022年3月李愛慶被開除黨籍、公職，官方通報稱其搞權色交易。

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