鮑爾：如果不是因為「他」 聯準會今年就會降息

美國聯準會主席鮑爾週二（1日）表示，如果不是川普總統的重大關稅政策變化，聯準會今年很可能會降低利率。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會主席鮑爾週二（1日）表示，如果不是川普總統的重大關稅政策變化，聯準會今年很可能會降低利率。

當被問及聯準會現在是否會降息時，鮑爾在葡萄牙辛特拉的一個央行論壇上表示：我確實認為這是正確的。

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聯準會今年根本沒有看到降低利率的機會，央行官員普遍預期川普的關稅將對美國經濟產生一定影響，他們表示，希望先看看事態如何平息，然後再恢復降息。

但聯準會的觀望態度並沒有讓川普感到滿意，他曾多次抨擊鮑爾尚未降低利率，稱他為「笨蛋」和「白痴」。

週一，川普在其社交媒體平台上發布了一篇手寫文章，抨擊鮑爾將利率維持在高於其他數十個國家的水平，並寫道，「他（鮑爾）讓美國損失了一大筆錢」，而且「他仍在繼續這樣做」。白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特表示，該文章已於當天轉達給聯準會。

川普並非唯一呼籲降息的人。鮑爾的兩位同事包括聯準會主管監管的副主席米歇爾·鮑曼和聯準會理事克里斯多福·沃勒最近都打破常規，表示聯準會可能最快在7月考慮降息。但他們都沒有像川普要求的那樣，呼籲大幅降息。兩人都表示，降息仍取決於關稅引發的通膨最終會有多溫和。

不過，7月降息的可能性似乎不大，Fed也難以為其辯護。根據期貨市場數據，投資人估計聯準會在7月29日至30日會議上維持利率不變的可能性為81%，而降息25個基點的可能性為19%。

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