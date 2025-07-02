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瞄準高資產財管市場 凱基人壽將進駐亞資中心高雄專區

2025/07/02 18:37

凱基人壽宣布將進駐亞資中心高雄專區，投入豐富銀保合作資源，為高資產客戶打造一站式的高端金融解決方案。（業者提供）凱基人壽宣布將進駐亞資中心高雄專區，投入豐富銀保合作資源，為高資產客戶打造一站式的高端金融解決方案。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控子公司凱基人壽積極拓展高資產財富管理市場，今（2）日宣布與高雄市政府簽署「亞洲資產管理中心合作意向書」，並獲核准進駐高雄資產管理專區，以實際行動積極響應政府推動亞洲資產管理中心政策；不僅如此，另一子公司凱基銀行，也將深耕高階財管作為核心策略，不但已在高雄亞灣區設有分行，更已向金管會遞送財管2.0申請書，待取得執照後，將積極拓展私人理財業務。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，此次進駐高雄資產管理專區，充分展現凱基人壽在地深耕超過60年，擁有豐富銀行保險合作的經驗與實力，讓高資產客戶在臺灣也能享有接軌國際的財富管理服務，以及更多元彈性且具國際視野的財務規劃選擇，協助推升臺灣成為亞洲資金匯聚與壽險資產運用的首選市場。

凱基人壽今日同時宣布，已與8家銀行合作，陸續上架高資產客戶專屬商品，並共同推動「保費融資」等高資產專屬金融服務，透過壽險與銀行的協同作業，高資產客戶可依需求靈活調度資金，兼顧保障、投資與流動性管理，實現財務槓桿與風險控管的最佳平衡。

凱基人壽指出，除了與合作銀行緊密協作，未來正式進駐專區後，將優化客戶服務體驗與流程，持續響應政府相關計畫，打造高資產客戶財富管理中心，為產業注入全新動能。

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