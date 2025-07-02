光寶科總經理：企業韌性不靠預測政局 靠提早準備

光寶科總經理今天出席論壇活動，強調企業韌性應仰賴提前準備。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕面對地緣政治緊張與全球貿易秩序重組，電源供應器廠光寶科技（2301）總經理邱森彬今日在論壇活動中表示，企業在高度不確定的環境下，應強化自身的「韌性與彈性」，提前部署、多地運營，並結合數位模擬與自動化技術，加快因應與復原能力。

邱森彬今以「台商跨國投資策略調整與市場佈局」為題發表專題演說，談到全球近年接連發生美國政府政策變動、COVID-19疫情、AI產業變革、ESG浪潮、全球人才競爭與地緣政治衝突，皆對企業帶來深遠衝擊，而這些「變局」在本質上已讓「不確定性成為常態」。在川普2.0的時代，企業應強化自身韌性，以利後續見招拆招。

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邱森彬觀察，全球貿易秩序正在發生質變，以往的全球化生產模式已難以為繼，各國保護主義升溫，技術、人才與供應鏈逐步朝「區域化」重組，改變企業過去依賴集中製造與跨國調度的策略。針對光寶自身的因應方式，邱森彬強調，光寶早在數年前就展開「China+1」多節點布局。

邱森彬說，集團過去以中國為主要製造基地，如今已分散至越南、泰國、墨西哥與美國等地。同時持續加碼投資台灣，舉例而言，光寶在高雄加工出口區的新廠佈局，目前一期已完成投產、二期建設中；在美國製造方面，德州也已設立運營據點，邱強調，「這些工作不是看到變局才做的，而是預判後提前準備。」

邱森彬強調，面對變局的關鍵，不在於政策如何轉變，而在於企業自身是否具備應對能力，「我們不是等問題來了才反應，而是預測未來可能會有問題，然後提前準備」，不論是跨區產能佈局、關稅優化、數位模擬、還是自動化導入，都是為了讓企業具備可調度、可調速的內在機制，從而在動盪中維持穩健營運。

邱森彬也提到，關稅政策可能引發短期劇烈的產業波動，台灣產品對美出口恐面臨實質壓力，尤其以電子、電機、家電等品類最為顯著。建議可透過優化物流、倉儲與運輸路徑，降低進口成本，同時強化與供應商的資訊協作，避免報關資料不一致導致成本增加。此外，企業應與美國客戶協商成本分攤機制，但這方面就必須視彼此議價能力而定，「你需求大，客戶就讓步；你沒話語權，就得自己吸收。」

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