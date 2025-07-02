申辦地上權貸款受阻？央行：符合3情形不受限制

央行表示，申辦地上權貸款，符合3條件不受不動產抵押貸款規定限制。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於有不動產業者反映中央銀行信用管制措施導致民眾無法申辦地上權貸款，央行今天發布新聞稿說明，符合3情形不受央行不動產抵押貸款規定限制，包括：符合青安貸款條件或名下無房無貸者、繼承取得房屋者新申辦購屋貸款以及換屋族新申辦的第1戶或第2戶購屋貸款。

央行指出，辦理地上權借款者若符合以下情形，不會受到央行不動產抵押貸款規定的限制，包括：符合青安貸款條件或名下無房無貸者（非高價住宅貸款）；借款人因繼承取得的房屋及房貸，不計入借款人名下房屋數及房貸戶，即繼承取得房屋者，新申辦的購屋貸款（非高價住宅貸款）不受限制；借款人有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦的第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款），不受限制。

請繼續往下閱讀...

換言之，包括無自有住宅者、繼承取得房屋者及換屋族，申報地上權貸款，不會受到央行不動產抵押貸款規定的限制。不過，央行官員說明，相關貸款條件仍依金融機構授信規定，按擔保品狀況、借款人收入及信用條件等辦理，一般而言，對於地上權貸款，「銀行貸款條件可能比較保守」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法