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價格戰血流成河 習近平下令阻「低價無序競爭」

2025/07/02 17:52

中國鋼品面臨需求疲軟、庫存龐大的壓力。（法新社）中國鋼品面臨需求疲軟、庫存龐大的壓力。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕席捲許多產業的慘烈價格戰，讓中國國家主席習近平終於在高層會議上下令「治理企業低價無序競爭」。他的措辭令人回想起2020與2021年他對中國互聯網產業的打壓，當時該產業因資本「無序」擴張而遭到批評。

習近平1日在中共中央財經委員會第6次會議上指示，「要依法依規治理企業低價無序競爭，避免惡性價格戰損害行業生態，並引導企業專注提升產品品質，推動落後產能有序退出」。

南華早報報導，習近平以「低價無序競爭」，描述中國該備受爭議現象的特質。此明確用語與去年底官員以「內捲化競爭」的模糊措辭討論該問題，形成鮮明對比。

灼識諮詢創始合夥人侯緒超指出，相較於「內捲化競爭」，「無序低價競爭」更聚焦於價格戰與市場行為，尤其是企業壓低價格，以爭搶市占率。

研究人員與業界人士表示，在與美國進行貿易戰以及國際環境不確定之際，中國近年來的惡性競爭，正威脅內部產業的生態系，使中國經濟前景複雜化。

生產鋼筋耦合器的河北中精公司44歲老闆曹雷（音譯）說，「價格戰已變得相當殘酷。在鋼鐵業，一些低階產品正面臨需求疲軟與龐大的庫存壓力，因此一些製造商以成本價，甚至虧本出售。而網路平台也不惜血本補貼，以維持流量、保住顧客」。

龍洲經訊機經濟學家崔爾南（Cui Ernan）指出，由過多車企的生產過剩與過多投資所驅動的汽車業價格戰，可能持續數年之久，「雖然龍頭車企有獲利，但陷入困境、應退出市場的公司仍為數龐大，然而因政府與民間部門的注資充分，使這些公司仍持續生產，這意味市場只會慢慢的整合，汽車價格戰可能持續至少幾年」。

同樣的現象也發生在中國的電商巨頭美團與京東之間的競爭，以及中國的教培市場。江蘇名思教育培訓中心經理華如意說，同業間激烈的競爭「是過去十多年前所未見的；許多顧客完全不想花錢，那些願意花錢的則在尋找最便宜的選項，這使得此產業的競爭更加慘烈，但每個人需要生存，因此低價是吸引顧客的唯一之道」。

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