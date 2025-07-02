晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

6月全台機車銷量達6萬285輛 較5月成長8.15％

2025/07/02 17:25

6月月全台機車市場銷量為6萬285輛，較5月成長8.15%、較去年同期小幅成長1.34%，預計7月暑假購車旺季，各家品牌陸續發表新車，有望挹注暑期銷售動能。（業者提供）6月月全台機車市場銷量為6萬285輛，較5月成長8.15%、較去年同期小幅成長1.34%，預計7月暑假購車旺季，各家品牌陸續發表新車，有望挹注暑期銷售動能。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕根據監理站統計資料，6月全台機車市場銷量為6萬285輛，較5月成長8.15%、較去年同期小幅成長1.34%，預計7月暑假購車旺季，各家品牌陸續發表新車，有望挹注暑期銷售動能。

6月三陽SYM機車銷量達2萬6027輛，市佔率43.2%，累計上半年銷量達14萬6044輛，市佔率達 44.2%；光陽KYMCO機車6月銷量達1萬6216輛，市佔率26.9%，累計上半年銷量達8萬9144輛，市佔率27.0%。

山葉YAMAHA機車6月銷量達1萬352輛，市佔率17.2%，累計上半年銷量達5萬6551輛，市佔率 17.1%；gogoro 電動機車6月銷量達2967輛，市佔率4.9%，累計上半年銷量達1萬1830輛，市佔率3.6%。

三陽表示，為回應市場需求，三陽持續強化產品陣容，旗下３大主力車系「全新迪爵」、「Fiddle DX／Fiddle 125」、「JET SL／JET SL+ SuperC」近期全面升級上市，並推出期間限定購車優惠方案，滿足消費者多元的移動生活需求。

Gogoro表示，全新上市的二輪入門首選 Gogoro EZZY 兩週訂單熱銷逾 1500輛，空降綠牌銷售冠軍，帶動6月 Gogoro 綠牌電車成長達362% ，其中以淺藍色最受消費者青睞，即日起至7月27日，至 Gogoro 門市賞全新 Gogoro EZZY 車款，就有機會抽中超夯 Dyson 吹風機（限額2名）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財