6月全台機車銷量達6萬285輛 較5月成長8.15％

6月月全台機車市場銷量為6萬285輛，較5月成長8.15%、較去年同期小幅成長1.34%，預計7月暑假購車旺季，各家品牌陸續發表新車，有望挹注暑期銷售動能。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕根據監理站統計資料，6月全台機車市場銷量為6萬285輛，較5月成長8.15%、較去年同期小幅成長1.34%，預計7月暑假購車旺季，各家品牌陸續發表新車，有望挹注暑期銷售動能。

6月三陽SYM機車銷量達2萬6027輛，市佔率43.2%，累計上半年銷量達14萬6044輛，市佔率達 44.2%；光陽KYMCO機車6月銷量達1萬6216輛，市佔率26.9%，累計上半年銷量達8萬9144輛，市佔率27.0%。

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山葉YAMAHA機車6月銷量達1萬352輛，市佔率17.2%，累計上半年銷量達5萬6551輛，市佔率 17.1%；gogoro 電動機車6月銷量達2967輛，市佔率4.9%，累計上半年銷量達1萬1830輛，市佔率3.6%。

三陽表示，為回應市場需求，三陽持續強化產品陣容，旗下３大主力車系「全新迪爵」、「Fiddle DX／Fiddle 125」、「JET SL／JET SL+ SuperC」近期全面升級上市，並推出期間限定購車優惠方案，滿足消費者多元的移動生活需求。

Gogoro表示，全新上市的二輪入門首選 Gogoro EZZY 兩週訂單熱銷逾 1500輛，空降綠牌銷售冠軍，帶動6月 Gogoro 綠牌電車成長達362% ，其中以淺藍色最受消費者青睞，即日起至7月27日，至 Gogoro 門市賞全新 Gogoro EZZY 車款，就有機會抽中超夯 Dyson 吹風機（限額2名）。

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