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劉兆凱辭46年東訊董事長 吳素秋接任

2025/07/02 17:20

東訊新董事長吳素秋。（東訊提供）東訊新董事長吳素秋。（東訊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕東訊（2321）今日召開臨時董事會，原任董事長劉兆凱先生提出退休，會中董事推舉並通過由董事，也是現任東元電機副董事長吳素秋接任董事長一職，今日正式生效。

新任董事長吳素秋表示，東元電機正致力於整合深度節能解決方案，為企業推出低碳永續能源服務，而東訊的核心技術可以協助客戶進行碳盤查與能源診斷，未來，如何發揮集團綜效，並進一步提升東訊公司的營運成長動能，將會與現有團隊一起努力，為股東創造更大的利益。

吳素秋2024 年底出任東元電機副董事長，並擔任東訊公司董事，推動公司改革轉型並提升競爭力。吳素秋畢業於國立政治大學財稅系，並取得美國紐約州雪城大學財務管理碩士，以及法國歐洲工商管理學院 （INSEAD） EMBA學歷。目前也是永冠能源董事，擁有豐富的金融管理與國際領導經驗，曾任嘉源投資有限公司總經理、寶佳資產管理公司策略長等職務。

劉兆凱（前排右一）辭東訊董事長。（東訊提供）劉兆凱（前排右一）辭東訊董事長。（東訊提供）

劉兆凱1979年應東元電機之邀，在新竹科學園區創立東訊公司，是園區最早設立的高科技通訊設備公司之一，也是台灣第一個整合語音、網路、無線與光通訊系統的研發製造公司。

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