名師解盤》解豐銘：美台PMI同陷收縮、關稅期限逼近 台股量縮守22500點

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘

美國供應管理協會（ISM）6月製造業採購經理人指數（PMI）小幅回升至 49.0（前值48.5），略高於市場預估的48.8，但仍位於50的景氣榮枯線下方，顯示製造業已連續四個月萎縮。聯準會（Fed）年底前降息的概率輕微下滑，FedWatch仍顯示市場普遍預期今年可能降息兩次，但時點與幅度的信心出現動搖。與此同時，對等關稅寬限期即將在7月9日到期，美國總統川普再度強調不會延長談判期限，並揚言近期將正式通知各國最新關稅稅率，並對美日貿易談判的前景表示懷疑，卻對美印協議抱持相對樂觀態度，為全球供應鏈帶來新的不確定性。

台股週二（7月1日）早盤衝高至22,730點、創下波段新高，但尾盤拉回，留下長上影線，顯示追價力道有限。今日（7月2日）大盤量能明顯縮減，指數一度下跌逾百點，隨後跌幅收斂，傳產族群（塑膠、紡織、貿易、貨櫃等）成為資金焦點。尾盤拉漲91點指數黑翻紅，終場加權指數小漲24.02點，收在22577.74 點，成交額僅2976.03億元，低於五日均量，呈現量縮整理格局。

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台灣6月製造業PMI自51下滑至49.6，重返收縮區間；對未來六個月景氣展望指數也從40.9降至39.8，反映廠商對後續訂單動能趨於保守。然而，AI伺服器與高階封裝等中長期結構性需求依舊強勁，為相關產業提供支撐力。上市櫃公司6月營收將於本週起陸續公布，第二季季報隨後登場。市場將密切檢視關稅調整對訂單的影響以及新台幣急升帶來的匯兌損失。短線操作宜避免位階過高的個股，或採短進短出策略因應財報波動；中長線則可靈活布局基本面良好且具成長動能的產業，包括 AI 相關、半導體、內需消費與能源等族群。

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