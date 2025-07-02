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三星推遲1.4奈米背後原因曝 落後台積電1年、主客戶離開

2025/07/02 16:54

三星昨表示將推遲1.4奈米晶片，未來將焦點放在2奈米製程。（彭博）三星昨表示將推遲1.4奈米晶片，未來將焦點放在2奈米製程。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星昨（1日）表示將推遲1.4奈米晶片，未來將焦點放在2奈米製程，韓媒報導，台積電預計2028年開始量產1.4奈米晶片，比三星早一年，恐損害三星形象；而主要客戶離開三星，以及新技術無法帶來良好利潤，最終讓三星改變策略。

在韓國2025年SAFE論壇上，三星宣布將於2029年開始生產1.4奈米晶片組，這比最初計劃晚了兩年。

三星為何推遲量產1.4晶片？韓國sammobile報導指出有兩個原因。首先，三星對1.4奈米製程感興趣的主要客戶已經離開，這意味著該技術將無法充分利用。

其次，三星去年虧損4兆韓元，在這種時期，這家科技巨頭可能不願將精力集中、或投入在可能未充分利用或無法帶來良好利潤的技術上。

三星代工的主要競爭對手台積電預計2028年開始量產1.4奈米晶片，領先三星一年，這會損害三星的形象。然而，為了在不久的將來減少虧損並提高利潤，三星必須經歷這個過程。

三星表示，將專注於改進2奈米製程。並於今年開始生產晶片。這將包括到2028年推出SF2P（第二代2奈米製程）和SF2X（第三代2奈米製程）。

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