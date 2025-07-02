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新台幣28字頭曇花一現！央行再出手 終場升1.66角收29.019元

2025/07/02 16:22

新台幣終場升1.66角，收29.019元。（資料照）新台幣終場升1.66角，收29.019元。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣在週二（1日）狂升7.17角，幾乎收復週一創24日來最大單日貶幅7.22角後，週三新台幣續揚，盤中一度升破29元，觸及28.95元，升2.35元，不過，尾盤在央行出手，終場升1.66角，收29.019元，成交金額12.71億美元。

新台幣週一（30日）在央行尾盤出手強拉匯價，終場狂瀉7.22角，創24年來最大單日貶幅，週二在美元指數走弱，台股大漲激勵下，重展雄風，盤中大升7.78角，回到29.124元，不過尾盤在央行出手，升勢收斂，終場收29.185元，升7.17角，成交額17.58億美元。

不過，升勢並未停歇，週三開盤升1.5分，以29.17元開出，在週二大升後，週三緩步走揚，不過，午盤過後，隨著美元指數續弱，一度回測96.62，新台幣升幅擴大，盤中一度升破29元，觸及28.95元，不過，尾盤在央行進場干預下，終場收29.019元，升1.66角。

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