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中華J SPACE輕型商用車 上修年銷量目標至1.9萬輛

2025/07/02 16:31

搶攻商用車市場商機，中華（2204）汽車輕型商用車J SPACE推出升級的「特仕J」，搭配汰舊換新入手價60.6萬元，中華汽車總經理曾鑫城（左2）表示，J SPACE預計全年銷量將達1.9萬輛。（記者楊雅民攝）搶攻商用車市場商機，中華（2204）汽車輕型商用車J SPACE推出升級的「特仕J」，搭配汰舊換新入手價60.6萬元，中華汽車總經理曾鑫城（左2）表示，J SPACE預計全年銷量將達1.9萬輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻商用車市場商機，中華（2204）汽車輕型商用車J SPACE推出升級的「特仕J」，搭配汰舊換新入手價60.6萬元，中華汽車總經理曾鑫城表示，J SPACE上半年銷量已達9401輛，預計全年銷量將達1.9萬輛。

中華汽車去年推出新世代輕型商旅車J SPACE，動力、配備及內外觀全面升級，更領先同業首度於商用車款中搭載Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，J SPACE廂車汰舊換新最低入手價50萬起、貨車汰舊換新入手價48萬起。

上市後就造成熱銷，6月領牌數1545輛，更躍為全台銷量第2名的單一車款，僅次於Toyota Corolla Cross國產休旅車，中華汽車也趁勝追擊，推出升級的「特仕J」。

尊爵黑與冰曜白定價為67萬元，搭配汰舊換新優惠價為60.6萬元，黑頂雙色的幻影藍與焰影紅定價為67萬元，搭配汰舊換新優惠價為62萬元。

曾鑫城表示，J SPACE廂型車雙色車型銷售占比已超過3成，很多車主是年輕人，買J SPACE廂型車其實不是拿來做生意用的，非常高的比例他的上一台車是乘用車，且現在的車主一半以上都是網路導流過來的，跟以前商用車的消費習性完全不一樣。

他指出，美國進口關稅和貨物稅問題，到底7月能不能結束也不知道，但現在看起來這幾天銷售情況確實有比較好，訂單也都還不錯，如果下半年沒有很大的變化，預估J SPACE年銷量可望由1.7萬輛上修至1.9萬輛目標。

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