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3奈米、矽光子技術外流中國？童子賢籲建立共同防線

2025/07/02 16:30

和碩董事長童子賢認為，技術外流不會只是單一企業的問題，產業與政府應建立共同防線。（記者方韋傑攝）和碩董事長童子賢認為，技術外流不會只是單一企業的問題，產業與政府應建立共同防線。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕竹科未上市企業索爾思光電驚傳中資高價收購，其所掌握的3奈米晶片製程、矽光子技術引發外流疑慮，還可能以台資身分作為掩護，輾轉下單給台積電（2330）代工高階晶片；對此，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，政府與產業界應共同建立防線，避免關鍵技術流向不當對象。

童子賢今天表示，儘管不完全掌握索爾思光電交易細節，但是觀察美中科技競爭與出口管制等事件的大致脈絡，可以得知技術外流不會只是單一企業的問題，「而是國際競爭力的防線問題」。舉例來說，兩年前台灣發生隱形眼鏡業者的模具設計圖檔遭到流出、轉單到中國，顯示技術外流風險早已不限於國與國之間，「廠商對廠商」之間的商業競爭，也會出現繞道、複製、轉發等灰色操作。

童子賢認為，倘若台灣高階敏感技術輾轉外流，不僅將影響台灣在全球供應鏈的技術地位，也可能觸犯跨國管制規範，倘若確實存在相關漏洞，應儘速查清並補加以補強。針對此類風險管理，呼籲建立制度性規範，針對「高敏感度製程」轉單紀錄的業者提高警戒，未來若再度發現「繞道行為」，可考慮將相關廠商列為禁止下單對象。否則這類如同「無照駕駛」的廠商，可能會對整體產業秩序造成破壞性影響。

童也提到，半導體產業本已成為地緣政治角力核心，無論是輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）等美國大廠，或是台積電（2330）在先進製程的全球領先地位，都是各國管制與攻防的焦點。台灣作為全球科技供應鏈關鍵環節，必須主動強化制度自律，「不是只有美方在管，我們自己也要看緊流程」，面對全球科技分流與出口管制趨勢，台灣不僅要強化技術實力，更應建立守得住的底線。

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