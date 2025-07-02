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投信：7月這5檔債券ETF 年化配息率破7％

2025/07/02 16:15

根據統計，7月有5檔債券ETF，年化配息率破7%。（記者王孟倫攝）根據統計，7月有5檔債券ETF，年化配息率破7%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕7月份已公告除息債券ETF共49檔，其中，根據Cmoney資料統計，至7月1日收盤價，年化配息率表現前五名，依序為第一金優選非投債（00981B）高達9.77%、群益優選非投等債（00953B） 達8.56%、台新美元銀行債（00842B） 達7.40%、台新特選IG債10+（00980B） 達7.13%，及凱基美國非投等債（00945B） 達7.05%；法人指出，00981B連續3個月維持住每單位配息0.072元，年化配息率逼近10%，配息表現維持領先。

第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，本周美國大而美法案闖關，引起美國政治圈爭議及財政危機；接著，還有７月9日美國對各國緩徵高關稅到期日，關稅談判是否進入延長賽，持續留意對經濟與通膨後市影響。

對此，王心妤表示，由於受到債券市場供給樣態改變，資金可望轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券可望受惠收益投資需求；此外，針對聯準會主席鮑威爾鬆口，下半年降息循環重啟可能性，近期債券殖利率區間盤整之際，王心妤指出，投資人不妨把握分批進場非投資等級債券，等降息啟動資金行情釋放，債券資本利得與收益同步受惠可期。

第一金投信表示，7月份第一金優選非投債ETF（00981B） 最新配息作業時程已公告，把握7月17日前買進或持有，即可享有月配息權益。

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