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時隔近3個月再見漲停！投信狂敲00918這檔新兵逾6萬張奪冠

2025/07/02 15:58

時隔近3個月再現漲停！投信狂敲00918新兵寶成逾6萬張最狂。（取自寶成官網，資料照）時隔近3個月再現漲停！投信狂敲00918新兵寶成逾6萬張最狂。（取自寶成官網，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信連3賣，週三（2日）賣超14.26億元，不過，正值多檔ETF同時換股，納入新兵則成為投信買超標的，而今前10大買超中，除了宏碁外，其餘皆是00929、00915與00918三檔ETF新成分股，而在新兵中又以00918寶成則狂，繼昨買2.92萬張居冠，今再以近6萬張買超奪冠，在投信瘋狂買超下，股價今直接亮燈漲停，來到35.05元，時隔近3個月再度亮燈，成交量放大到9.45萬張。

00929新兵上榜則有仁寶、日電貿與長華*，至於00915則有群光、華航、富邦金與元大金，而00918除了寶成外，還有富邦金與元大金。

投信週三買超前10大個股，依序為寶成（9904）6萬785張、仁寶（2324）2萬7660張、元大金（2885）1萬7969張、第一金（2892）1萬4846張、日電貿（3090）8335張、華航（2610）8073張、富邦金（2881）6314張、長華*（8070）4422張、宏碁（2353）4016張、群光（2385）3828張。

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