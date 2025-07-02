凱基金更名後首張聯名卡 聯手誠品預計發卡30萬

凱基金控更名後，旗下凱基銀行與誠品攜手，推出首張聯名卡（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控旗下凱基銀行繼去年成功推出雙幣卡後，進一步拓展聯名卡市場，宣布攜手誠品推出聯名卡，凱基銀行董事長楊文鈞表示，誠品不只是零售商，而是台灣軟實力的展現，凱基銀雖不是大型發卡行，卻能提供賦能，讓誠品給予其400萬客戶加值服務。

此次與誠品聯手，算是凱基金控更名後，首次推出的聯名卡商品，凱基銀行總經理林素貞訂出發卡目標，預計將發出30萬卡，首年希望先發出15萬張。

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談起凱基銀的發卡策略，楊文鈞指出，凱基銀行不是很大的發卡行，但透過綁卡等支付科技，就可改變生態，使卡片的通用性愈來愈低，必須提升持卡價值，凱基銀的聯名卡不要成為通用卡，而是誠品店內消費的必須，是誠品給予他的客戶的載具，提高加值，由凱基提供賦能。

凱基銀行引用Visa的調查報告指出，國人有高達50%的消費行為正轉化為對品味生活的實踐，其中包含品味購物、旅行及美食饗宴，顯現國人對於生活體驗和人文品味有高度的需求。

持卡權益方面，「凱基誠品聯名卡」提供卡友國內外一般消費享0.3%回饋無上限，透過綁定凱基帳戶自動扣繳信用卡費再加碼2%回饋。誠品黑卡會員於誠品六大生活場域使用「凱基誠品聯名卡」消費可再加碼4.7%現金點回饋，合計最高7%；金卡會員可獲3.7%現金點回饋，合計最高6%，點數自動累積於信用卡帳戶，現金點1點就等於現金1元，可直接折抵帳單或兌換商品。黑卡會員若年度消費滿40萬元，可再獲加碼回饋5000元誠品電子券。

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