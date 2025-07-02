碩網藉企業GenAI需求持續成長 7月掛牌上櫃

碩網預計7月下旬上櫃。圖左為董事長張育達、右為總經理邱仁鈿。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI軟體股碩網（7547）總經理邱仁鈿今日指出，最新主力產品GenAI Admin Portal可協助企業客戶選用各類LLM（大語言模型），看好企業生成式AI需求持續提升，今年營運、獲利有望再創佳績，未來規劃進軍日本以外的海外市場，首要瞄準東南亞；碩網預計於7月上櫃掛牌。

碩網由威連持股3成，日商伊藤忠則持股17.8%，因此海外市場也以日本市場為主要目標，至今已累積逾30家客戶，去年營收比重達37%，年增達552%，並看好因品牌知名度已經打開、並有大股東助力，今年日本市場仍將加速發展。

請繼續往下閱讀...

研究機構Grand View Research指出，日本將是未來5年企業生成式AI成長最快的市場，碩網也認為，日本客戶對於AI產品與相關服務可接受的價格水準高於國內，有助於挹注營收持續成長，也將帶動整體毛利率提升。

邱仁鈿也指出，期望未來海外收入超過台灣，日本後第二目標瞄準東南亞市場，主要看新加坡或馬來西亞，持續規劃當中，期望克服語言、產業特性等難關，奠定碩網產品的國際競爭力，也可藉以提振毛利率。

碩網也說，隨生成式AI爆發成長，全球AI投資關注焦點正逐漸轉向軟體應用，為碩網帶來明顯成長契機，碩網以其在自然語言處理、生成式AI整合與企業多語言智能客服經驗的優勢，透過GenAI Admin Portal協助企業快速部署AI對話、知識管理與各種AI代理應用，正好切中此波趨勢重心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法