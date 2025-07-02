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美參院通過「大而美法案」 資誠：有利台商赴美設廠

2025/07/02 15:49

美參議院驚險通過「大而美」法案，資誠認為有利於台商赴美設廠。（記者鄭琪芳攝）美參議院驚險通過「大而美」法案，資誠認為有利於台商赴美設廠。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國參議院7月1日以51比50驚險通過「大而美法案」，資誠美國業務負責人蘇宥人指出，參議院通過的版本，企業稅方面，包含固定資產、美國境內研發支出，以及製造用不動產費用化、利息費用認列限制放寬、晶片法投資抵減率提高至35%，調整受控外國企業和國內最低稅負制稅率等，對於擬赴美設廠或擴大美國製造基地的台企較有利。個人稅方面，包含2017年調整的級距及標準扣除額永久化、新增小費及加班費免稅額度，以及暫時提高州和地方稅列舉扣除額度。

資誠指出，「大而美法案」涉及重大稅法改革，增加邊境安全及國防支出，同時削減部分醫療補助和其他大型聯邦計畫的支出，並提議將36.1兆美元的聯邦債務上限提高5兆。美國眾議院已宣布將迅速復會以審議參議院修訂後版本，並進行投票決定是否接受該修正案。美國總統川普呼籲眾議院直接採納此修正後版本，以便他能在7月4日獨立日前簽署。

蘇宥人強調，由於修訂版與原眾議院通過版本存在差異，眾議院可能需要更多時間協調雙方意見；且部分共和黨眾議員對法案可能加劇的財政赤字心存疑慮，使得法案能否在眾議院迅速通過充滿不確定性。若眾議院通過修訂後的版本，「大而美法案」有望在7月4日前完成立法；若此版本未獲眾議院支持，兩院可能須成立協商委員會，商討雙方都能接受的最終版本，並再次提交兩院表決，可能需要耗時數月。此次眾議院的投票對「大而美法案」的最終內容及生效時間至關重要。

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