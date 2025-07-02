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因應美國關稅衝擊 投資台灣三大方案貸款擬加碼7200億元

2025/07/02 15:57

經濟部明（3）日將於行政院會報告「投資台灣三大方案成果及修正」。（資料照）經濟部明（3）日將於行政院會報告「投資台灣三大方案成果及修正」。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國關稅衝擊，投資台灣三大方案將再加碼！經濟部明（3）日將於行政院會報告「投資台灣三大方案成果及修正」，原本政院年初規劃新增額度3600億元，將再增加至7200億元。而第一波台商回流以製造業為主，政府也鼓勵機械、服務業可以有創新性的發展，因此也將其納入。

行政院秘書長龔明鑫今天出席媒體論壇活動時受訪時透露，投資台灣三大方案範圍將擴大，除原先的「5＋2產業」及「六大核心戰略產業」，還有2024年之後納入的「五大信賴產業」與「大健康產業」。第一波台商回流以製造業為主，現在政府也鼓勵機械、服務業可以有創新性的發展，因此也將其納入。

至於新增貸款額度方面，原本政院年初規劃新增額度3600億元，未來利多可望再擴大，龔明鑫說明，「有double（加倍）了，到7200億元，明天就會知道」，亦將納入中階勞動力相關配套。

投資台灣三大方案去年底截止，經濟部規劃延長至2027年，聚焦五大信賴產業及擴大全球台商適用，因應美國關稅政策，研議提高融資優惠利率、調整中階技術人力核配比例等2項優惠；此外，產業園區租金優惠擬擴大，加大力道協助業者回台生產，以強化本土供應鏈。

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