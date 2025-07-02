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竹科半導體廠傳中年男子自殺 死因待調查

2025/07/02 15:45

竹科半導體廠傳中年男子自殺 死因待調查竹科一家半導體廠昨發生員工疑似自殺憾事。（資料照）
警語：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925

〔記者洪友芳／竹科報導〕竹科一家半導體廠昨發生員工疑似自殺憾事。據了解，一名41歲的半導體廠務人員，昨上午被發現在公司機房設施內疑似輕生，經送醫急救後不治死亡，原因待由檢方調查中。

半導體廠回應，「對於這起不幸事件，公司深感哀悼與遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜，提供必要支援。基於對家屬的尊重，以及配合警方進行調查中，目前不便對事件細節做任何評論或說明，懇請外界予以理解與體諒」。

據了解，昨天上午9點多，該名半導體廠員工未請假也未到公司上班，公司去電員工家裡，經打手機都沒連絡到人，但在家裡房間發現該男有留有給太太與女兒書信，透露想輕生的字句，太太趕緊請求警方協尋手機定位，得知是在公司位置，公司發動人員搜尋，被發現在公司機房內自殺，立即通報送醫急救，但不幸不治死亡。

根據相關人員透露，該公司從員工出入管制系統清查，發現該名死者於當天早上四點多就已進入公司未離開。

警語：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925  生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

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