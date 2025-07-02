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法院認定新華公司派違法提名 和創：主管機關不應放行董事違法登記

2025/07/02 15:07

法院認定新華公司派違法提名，和創表示，主管機關不應放行違法登記。（和創提供）法院認定新華公司派違法提名，和創表示，主管機關不應放行違法登記。（和創提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕芝麻街美語母公司新華（5481）公司派涉嫌「內線交易」與「未經許可引入陸資」，且以審計委員會名義提出董事候選人名單，違反《公司法》相關規定，昨日法院明確認定此舉違法，不僅嚴重損害股東與投資大眾權益，更公然踐踏上櫃公司基本治理原則。

根據智慧財產及商業法院指出「逕自召開審計委員會決議召集系爭股臨會及提名董事候選人，與公司法第192條之1第3項規定不符，已為釋明。」法院認定，公司派董事提名程序違法，然卻以「並非因此而導致決議無效或不成立」為由，駁回和創主張公司派董事委任關係不存在聲請。

對於法院如此立場矛盾之裁定，和創則表示深表遺憾。和創指出，法院一方面明確認定公司派違法提名，卻又駁回公司派董事委任關係不存在之聲請，等同變相縱容違法操作，無異是對違法行為開綠燈，此種結果，不僅削弱法律對公司治理的制衡機能，更為未來不肖企業主濫用審計委員會權限開啟惡例，對台灣資本市場的誠信基礎與公司治理制度造成深遠衝擊。

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