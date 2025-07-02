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童子賢：台灣產業鞏固競爭力 需要3大基石支撐

2025/07/02 14:43

童子賢今日以玉山科技協會理事長身分出席全球半導體產業鏈論壇。（記者方韋傑攝）童子賢今日以玉山科技協會理事長身分出席全球半導體產業鏈論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日於論壇活動會前受訪指出，台灣出口表現強勁，導致新台幣近期面臨升值壓力，對部分傳統產業造成挑戰，呼籲政府與中央銀行應在政策面有所因應，協助產業平衡匯率波動風險。童也強調，台灣若要維持半導體、AI與電動車三大產業的全球競爭力，仍需在「人才、法規、能源」三方面持續精進，為下一個十年奠定基礎。

童子賢表示，根據2025年截至5月的統計，台灣對美出口額已超越2023年全年，顯示出口動能相當強勁，這樣的貿易順差會自然造成貨幣升值壓力，雖然高科技產業對匯率變動已有一定應對經驗，但部分傳產則可能面臨較大衝擊。建議政府與央行應審慎思考如何協助這些企業因應匯率波動，避免衝擊擴大。

針對川普陣營傳出擬對日本課徵30%至35%關稅，若未來台灣也列入其中，會否形成「匯率加關稅」的雙重壓力？童子賢回應，美國雖是全球重要市場，占全球經濟體量約26%，但台灣不應將出口重壓於單一市場，歐盟、日本、東南亞等其他市場同樣值得深耕。童並強調，美國關稅壓力並非台灣獨有，而是針對多個經濟體全面施加，呼籲台灣應強化談判實力，爭取公平競爭條件。

在論壇活動致詞當中，童子賢延續產業觀察指出，半導體產業已成為台灣近十年經濟成長的關鍵驅動力，未來則將由AI與電動車接棒。台灣從先進晶圓製造到關鍵封裝測試環節，均是全球科技供應鏈中不可或缺的夥伴，需持續鞏固競爭優勢。

童子賢進一步指出，台灣產業若要繼續壯大，必須在三個基礎條件上不斷投入，包括：「人才」是核心，須強化培育與延攬機制；「法規」要合時、合用，尤其AI產業將面臨倫理與法律爭議，法制環境需同步演進；「能源」方面，更應加速推動低碳高效的供應系統，確保科技產業穩定運作。唯有在這三大條件上同步精進，台灣產業升級之路才能順利持續前行。

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