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「大而美法案」無激情 台積電收1085元平盤價

2025/07/02 14:40

受關稅緩衝期將屆滿、新台幣升值等變數，台積電股價一路震盪後，以1085元平盤作收，成交量2.36萬張。（記者洪友芳攝）受關稅緩衝期將屆滿、新台幣升值等變數，台積電股價一路震盪後，以1085元平盤作收，成交量2.36萬張。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美參議院通過「大而美法案」，市場以為台積電可望受惠，可領到在美建廠稅務優惠「大紅包」，但受關稅緩衝期將屆滿、新台幣升值等變數，台積電股價一路震盪後，以1085元平盤作收，成交量2.36萬張。

美參議院於1日有驚無險表決通過「大而美法案」，針對半導體產業提供更優惠的建廠稅務優惠，英特爾、台積電、美光等業者若在2026年前啟動新廠計畫，將有機會獲得達35%的投資稅收抵免，高於現行的25%與原草案的30%。

市場以為「大而美法案」對台積電是利多，因台積電在美國還有三座晶圓廠、二座先進封裝廠與一座研發中心待投資興建，領到建廠稅務優惠「大紅包」可期。但7月9日是關稅豁免期將到，加上第二季新台幣升值猛，對半導體產生營運壓力，台積電也不例外，衝擊今股價不漲反跌，今盤中一度跌15元、最低至1070元，隨後跌勢收斂，以1085元平盤作收。

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