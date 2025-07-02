晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

馬稠後半導體供應鏈園區招商有瓶頸 立委要求加強力道

2025/07/02 14:38

馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區。（記者林宜樟攝）馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動開發馬稠後產業園區後期，地主台糖公司分回產業用地約100.71公頃，其中44.47公頃規劃開發為半導體產業供應鏈衛星園區，只租不售，上月27日與縣府簽訂包租代管契約，本月中將公告出租；由於土地只租不售，影響廠商投資意願，立法院經濟委員會今天到園區考察進行討論，要求經濟部產業園區管理局、嘉義縣政府等單位加強招商力道，主動洽詢半導體供應鏈廠商進駐，並請經濟部與國科會討論納管園區事宜。

立法院經濟委員會由立委蔡易餘召集經濟部產業園區管理局、縣府經發處、台電公司及台糖公司等單位，今天在馬稠後產業園區服務中心開會討論； 蔡易餘說，台積電在嘉義科學園區設先進封裝廠，但馬稠後半導體供應鏈園區開發較慢，且嘉義縣過往無接觸半導體產業，招商能力較不足，必須由經濟部協助引薦半導體產業廠商。

立委蔡易餘要求加強招商力道。（記者林宜樟攝）立委蔡易餘要求加強招商力道。（記者林宜樟攝）

蔡易餘說，半導體供應鏈廠商以往大多進駐國科會主導開發的科學園區，有特定的稅率及管理方式，與一般的產業園區不同，馬稠後園區吸引力可能較不足，希望經濟部協助加強招商，並與國科會溝通納管半導體供應鏈園區。

經濟部園管局台南分局長曹家文說，要吸引廠商投資，要提供更多的優惠措施如投資抵免或研發補助，凸顯此處園區的差異性；縣府經發處副處長李鴻明說，目前的獎勵優惠為前2年免土地租金優惠，其餘相關優惠獎勵辦法，會再研議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財