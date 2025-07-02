馬稠後半導體供應鏈園區招商有瓶頸 立委要求加強力道

馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動開發馬稠後產業園區後期，地主台糖公司分回產業用地約100.71公頃，其中44.47公頃規劃開發為半導體產業供應鏈衛星園區，只租不售，上月27日與縣府簽訂包租代管契約，本月中將公告出租；由於土地只租不售，影響廠商投資意願，立法院經濟委員會今天到園區考察進行討論，要求經濟部產業園區管理局、嘉義縣政府等單位加強招商力道，主動洽詢半導體供應鏈廠商進駐，並請經濟部與國科會討論納管園區事宜。

立法院經濟委員會由立委蔡易餘召集經濟部產業園區管理局、縣府經發處、台電公司及台糖公司等單位，今天在馬稠後產業園區服務中心開會討論； 蔡易餘說，台積電在嘉義科學園區設先進封裝廠，但馬稠後半導體供應鏈園區開發較慢，且嘉義縣過往無接觸半導體產業，招商能力較不足，必須由經濟部協助引薦半導體產業廠商。

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立委蔡易餘要求加強招商力道。（記者林宜樟攝）

蔡易餘說，半導體供應鏈廠商以往大多進駐國科會主導開發的科學園區，有特定的稅率及管理方式，與一般的產業園區不同，馬稠後園區吸引力可能較不足，希望經濟部協助加強招商，並與國科會溝通納管半導體供應鏈園區。

經濟部園管局台南分局長曹家文說，要吸引廠商投資，要提供更多的優惠措施如投資抵免或研發補助，凸顯此處園區的差異性；縣府經發處副處長李鴻明說，目前的獎勵優惠為前2年免土地租金優惠，其餘相關優惠獎勵辦法，會再研議。

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