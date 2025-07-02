智崴飛行劇院打造體驗新模式 國際樂園設備展推兩款新產品

智崴飛行劇院打造內容娛樂體驗新模式，國際樂園設備展全新設備亮相。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴資訊（5263）今（2）日於亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo Asia）發布新產品布局及新設備開幕消息，包括與內容IP合作的創新商業模式，推動沉浸式娛樂與品牌行銷的整合應用；此外，更公開兩款新型態飛行劇院，並宣布全球首座設於國際級自然景觀保護區的尼加拉大瀑布飛行劇院即將開幕。

全球各地近年掀起IP熱潮，智崴啟動與內容IP的跨界合作，與知名IP例如《進擊的巨人》、《攻殼機動隊》、《哥吉拉》的跨界合作，打造以動畫、電影等多元內容為核心的全新商業應用模式，知名IP可透過飛行劇院作為展演平台，實現品牌宣傳與沉浸式體驗的雙向整合。

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智崴首度公開新開發的行動飛行劇院 o-Ride E，採模組化設計，具備快速搭建、空間需求小與資金回收效率高等特性，僅需一般商業空間的大小，能靈活部署在電影院、商圈、動物園、水族館與博物館等多元場域；此外，智崴於加拿大尼加拉大瀑布打造的 Niagara Takes Flight 飛行劇院，將於今年8月正式開幕，也是飛行劇院為全球首座設於國際級自然景觀保護區內的飛行劇院。

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