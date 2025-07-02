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金價迎大爆發行情？ChatGPT預言Q3將飆達「此數」

2025/07/02 15:03

ChatGPT預言Q3金價將飆達每盎司3800美元。（彭博）ChatGPT預言Q3金價將飆達每盎司3800美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美元走弱和全球貿易不確定性加劇的推動，黃金週二（1日）上漲逾1%，累計今年來已漲逾27%，展望第3季，根據ChatGPT最新預測，金價創新高機率非常高，若聯準會提前降息和全球風險規避情緒加劇下，金價每盎司有望達飆3800美元。

金價在第2季，一度突破3500美元，創下新天價，隨後金價拉回整理，週三亞洲交易盤中，現貨黃金在一度續漲來到3345美元，截至台北時間14點34分，小跌回測3334美元附近。

雖然近期金價陷入整理，不過，今年來迄將仍上漲逾27%，是表現最好的大宗商品之一，為了探索黃金在第3季度的表現，ChatGPT根據3種潛在情景，做出了最新預測，總體而言，ChatGPT預計金價將保持高位，並可能在第3季末達到3500美元。

Investing報導，ChatGPT預測的第1個情境是，若全球宏觀經濟持續不穩定，及地緣政治升溫，包括烏克蘭戰爭、中美緊張局勢以及中東風險加劇背景下，黃金將出現強勁的避險需求。

與此同時，各國央行，尤其是中國、印度和其他新興市場的央行，也在穩步增加黃金儲備，以減少對美元的依賴，為金價提供額外的結構性支撐。

在此情境下，第3季度黃金交易價格將在3420美元至3600美元之間，這種機率達到60%。

第2種情境，是如果聯準會提降息，和全球風險規避情緒加劇的推動下，金價可能會進一步上漲，推高至3600美元至3800美元；然而，這種可能性較小，為25%。

最後1種情境，則是如果聯準會恢復升息或美元大幅走強，金價可能回落至3150美元至3300美元，不過，出現這種情景的可能性只有15%。

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