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沙崙將成為「大南方矽谷」起點 勞動部佈局人才戰

2025/07/02 13:40

「沙崙人才發展服務據點」揭牌儀式，現場聚集產官學研各界代表共同見證。（勞動部雲嘉南分署提供）「沙崙人才發展服務據點」揭牌儀式，現場聚集產官學研各界代表共同見證。（勞動部雲嘉南分署提供）

〔記者王捷／台南報導〕勞動部昨在台南沙崙啟用「沙崙人才發展服務據點」，提供企業一站式人力資源服務，支援南部半導體S廊帶及周邊科學園區發展，協助沙崙成為「大南方矽谷」的起點。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，據點是因應行政院「大南方新矽谷推動方案」設立，目標以台南沙崙為起點，串聯嘉義、高雄與屏東等地園區，打造以智慧科技、綠能轉型、資安防護與人力創新為核心的產業聚落。

這個計畫，要將沙崙打造成智慧綠能科學城重地，據點的功用是強化南分署區域服務網絡，為企業提供營運與人力資源協助，落實「鏈場域、引人才」策略。

啟用儀式由台南市勞工局長王鑫基、經濟部綠能科技產業推動中心主任陳志綸等人共同出席，也有多位產官學研代表見證揭牌。活動同時舉辦「競未來：AI與ESG共塑產業新格局」論壇，邀請各界專家探討AI發展對勞動市場的影響、ESG在企業營運中的角色，以及AI資安風險的因應策略。

「沙崙人才發展服務據點」提供整合式諮詢、實地輔導與交流活動等服務，企業可至雲嘉南分署勞動力資源網查詢更多資訊，或加入「雲嘉南區域運籌人力資源」LINE帳號掌握最新動態。

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