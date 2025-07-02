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戴德梁行顏炳立：房市去投資屬性 量縮價修正

2025/07/02 12:44

戴德梁行董事總經理顏炳立斬釘截鐵指出，房市投資已經結束。（記者徐義平攝）戴德梁行董事總經理顏炳立斬釘截鐵指出，房市投資已經結束。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對於當前房市看法，戴德梁行董事總經理顏炳立斬釘截鐵指出，投資已經結束，尤其整體買氣就只有一個「冷」字可以形容，後續走向就是量縮、價修正、促銷等市。

不過，對於房價跌幅，顏炳立則認為，台北市蛋黃區頂多修正3%至5%，要跌到10%幾乎不太可能，除非台灣經濟出問題。

至於，全台房價跌勢，他指出，不太可能跌回2年前的成交價，因此，預期房價要大跌的機率，是一點機會都沒有。

房價不可能跌回2年前

對於台南建案出現「賣貴退差價」一事，顏炳立詢問南部業者後表示，那個案子全部銷售戶有幾百戶，但只買了10幾戶，但買氣一直沒有起來，且經過市調後，成交價往下調更能增加買氣，因此，退十幾戶的價差，可以換來更多買氣，只是建商的策略調整。

他還表示，建商不可能賠錢賣房子，尤其前面已經賣掉非常多戶的建案，倘若只剩2至3成還沒賣掉，根本不太可能降價，因為可能會引發已購戶的退戶，可能就會透過送東西來刺激買氣。

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