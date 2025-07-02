昇陽半告宜特一審獲勝訴 宜特擬上訴

昇陽半董事長蔡幸川（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕昇陽半 （8028） 先前控告宜特 （3289） 侵害營業秘密，並連帶向世界先進 （5347） 與其前李姓員工提起刑事附帶民事訴訟，台灣新竹地方法院日前一審判決結果出爐，判宜特需賠償昇陽半約4149萬元，昇陽半控告世界的民事訴訟則遭駁回，不負任何賠償責任。不過，此案仍可上訴，宜特擬上訴。

昇陽半於2021年提起刑事附帶民事訴訟，主張公司營業秘密遭宜特及世界先進前李姓、劉姓員工未經授權而重製、使用。新竹地院一審判決李姓員工有期徒刑1年、併科罰金120萬元，宜特應付罰金500萬元，並應與李姓員工負連帶損害賠償3649萬4670元。

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宜特表示，對於法院判決結果，公司深感遺憾，並已委請律師團隊於收到判決書後，研擬上訴事宜，以維護公司權益與聲譽。

宜特強調，公司向來致力於發展自身技術，在晶圓薄化技術上，投入大量人力、時間及費用發展成公司獨有技術，技術為自行發展；宜特重申，先前智財法院已判決昇陽半專利不具進步性及新穎性，故該專利無效。

昇陽半則指出，公司為此次刑事附帶民事訴訟原告，屬勝訴一方，公司作為晶圓薄化專業廠商，致力於自主技術之研發及保護智慧財產權，期盼與所有臺灣公司共同為維護產業倫理與合法競爭秩序而努力。

世界先進強調，公司一向尊重並確實保護智慧財產權，具體落實機密資訊保護管控措施，並無任何違反相關法令之處。公司協助昇陽半建立符合客戶需求的技術及品質，昇陽半取得相關業務機會後，甚而枉顧公司的支持與協助，無視與公司長期合作關係，執意起訴公司而請求賠償，無端對公司興訟，已有失誠信與商誼，昇陽半所訴於法更屬無據也顯無理由。

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