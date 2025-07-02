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中國爆發行動電源安全問題 中媒曝 : 蘋果也成「禁飛重災區」

2025/07/02 14:53

中國民航局新規，沒有3C認證的行動電源不能上機。蘋果3款高價產品被列入「禁飛名單」。（擷取自中國社交媒體）中國民航局新規，沒有3C認證的行動電源不能上機。蘋果3款高價產品被列入「禁飛名單」。（擷取自中國社交媒體）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中國行動電源被頻繁曝出安全問題，為確保飛航安全，中國政府也下禁令，大量的行動電源遭機場攔截沒收。據中媒報導，包括蘋果在內的多家行動電源禁止帶上飛機，主要就是無「3C認證」（中國強制性產品認證）。

據報導，蘋果被中國禁飛的電池產品，包括MagSafe外接電池，適合iPhone 12以上機型；Smart Battery Case智慧背夾，為歷代iPhone配套產品；美版Apple Vision Pro外接電池（國行版有認證）。

中媒指出，沒有一個行動電源是值得信賴，這種恐慌正在中國社群平台迅速蔓延。近期在小紅書上，光是「如何買到可以帶上飛機的行動電源？」的關鍵筆記就高達3.8萬篇，主要集中在帶行動電源登機被攔實錄、3C認證查驗教學、各家航空公司實測報告等。

然而，中國製行動電源的風險絕非偶然。根據2025年產業抽檢數據顯示，行動電源不合格率高達44.4%，較2020年翻倍，問題核心直指電芯。值得注意的是，根據第三方報告揭露，中國境內約90%仍在使用的行動電源缺乏有效3C認證，即便近一年購買的產品，也可能因認證失效被禁。

業者指出，由於行動電源產業技術門檻較低、市場集中度不高，且眾多大廠商紛紛湧入，價格戰普遍存在。由於電芯成本在行動電源整機成本中佔比超過50%。因此，電芯常成為品牌方壓縮成本的首選。

現今羅馬仕與安克（ANKER）相繼發布緊急召回公告，各自召回49萬多個及71萬多個存在安全隱患的行動電，創下中國行動電召回規模的新紀錄。中媒指出，市面上236萬個行動電源同時召回，猶如一記警鐘，讓價格戰下的供應鏈失控危機浮出水面。

分析師指出，行動電源廠進行更換全新產品，或做退貨退款處理，將為企業資金帶來巨大壓力。以安克為例，不僅要在中國境內召回71萬餘個行動電源，在美國召回近116萬個，若以平均單價100元人民幣（約新台幣405元）估算，價值達1.87億元人民幣（約新台幣7.57億元）。

業者指出，中國祭出新規直接衝擊中國行動電源行業，未來合規的行動電源價格將會出現上調，這將導致小型工廠遭淘汰，產業面臨一波新洗牌。

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