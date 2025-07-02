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台灣人防災避難意識高漲 電商防災包翻倍熱銷

2025/07/02 11:36

近期各大電商平台防災避難商品銷售翻倍成長。（486團購提供）近期各大電商平台防災避難商品銷售翻倍成長。（486團購提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日美國在台協會（AIT）提醒民眾準備避難包，加上網路流傳7月5日將有大地震等因素，讓避難包、防災包蔚為話題，電商平台的「防災」相關商品也熱消，PChome網家（8044）指出，6月「防災避難包」銷量與上個月同期（5月1日至30日）相比，大幅成長近6倍。

受戰爭、地震預言、颱風季來臨影響，近日各電商平台的防災相關產品銷售都顯著提升，除本土綜合性電商平台PChome的相關商品熱銷外，日本的全民防災體系完備，日商樂天市場的防災商品也明顯熱消，而Yahoo購物、486團購網相關商品與電器也銷售也倍數成長。

PChome指出，6月尤以多合一避難包組合最熱賣，瑞士刀、急救毯、手電筒等「求生用品」整體品類業績也激增3倍；而電力儲存設備、防災食品需求也提升，「儲能電源」業績飆升3倍，日本熱銷的緊急糧食「萬有營養防災口糧」在6月更熱賣超過千盒，顯示消費者對防災商品的關注度。

486團購也表示，6月起防災用品搜尋量呈翻倍成長，防災專區整體業績成長3.7倍，以手電筒、充電式風扇、行動電源、防災收音機、迷你對講機最熱銷。486先生指出，除了乾糧、水和醫藥包，照明、通風與備援電力也是避難用品中不可忽略的重點，需平時先做好準備，遇到需要時才不會手忙腳亂。

日本向以完善的全民防災體系著稱，日本製的防災包與應急配件一直都相當受消費者歡迎。日商樂天市場也指出，「防災包」、「避難包」、「防災食品」等關鍵字搜尋量激增，帶動整體的防災用品銷量，年成長超過150倍，顯見民眾的防災意識高漲，積極為緊急時刻做足準備。

Yahoo購物也指出，近期防災應變型商品如「避難包」、「攜帶式大型行動電源」、「掌上型行動收音機」等銷售年成長最高翻倍 ，尤其高效節能戶外行動電源2天銷售就突破百萬。此外，防疫商品如「口罩」、「酒精」買氣也維持高動能。

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