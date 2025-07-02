晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

推動亞洲資產管理重鎮 蔡英文：產官學合作連結國際是關鍵

2025/07/02 12:23

中山大學國際金融研究學院今舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇，包括前總統蔡英文（右五）、英國國會議員暨前教育部與國防部部長Sir Gavin Williamson（中）等出席。（中山大學提供）中山大學國際金融研究學院今舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇，包括前總統蔡英文（右五）、英國國會議員暨前教育部與國防部部長Sir Gavin Williamson（中）等出席。（中山大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕國際局勢瞬息萬變，台灣如何因應並開創新局？中山大學國際金融研究學院（SBF）今集結產官學舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇，包括前總統蔡英文、英國國會議員暨前教育、國防大臣蓋文·威廉森（Sir Gavin Williamson）等皆出席，聚焦亞洲資產管理中心的政策規劃與人才培育策略，推動高雄成為亞洲資產管理重鎮。

中山大學國際金融研究學院今舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇；圖為中山大學校長李志鵬致詞。（記者楊綿傑攝）中山大學國際金融研究學院今舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇；圖為中山大學校長李志鵬致詞。（記者楊綿傑攝）

中山大學校長李志鵬指出，政策鬆綁與地理位置是台灣發展金融的重要優勢，但真正推動轉型、打穩基礎的力量，仍來自於教育。SBF與金融機構間的深度連結，是台灣高等教育創新的典範。透過企業實習、案例教學、產學共授等機制，學生能累積實務經驗、更貼近產業所需，提升就業競爭力，更可進一步打造屬於台灣的「金融國家隊」。

蔡英文表示，去年以來，全球政局歷經劇烈變化，民主國家的政治版圖與立法環境也隨之轉變，在此轉型期後迫切需要一套新的金融戰略視野，其中企業界、學術界與政府部門之間的溝通與合作至關重要，國際間的協調與合作也不可或缺，她並推崇SBF能扮演至關重要的角色，所培育人才將具備重要核心能力。

中山大學國際金融研究學院院長郭志文指出，面對區域金融秩序重組與亞洲資產管理產業快速崛起，台灣極需在政策推動與人才培育上雙軌並進。此論壇匯聚國內外實務與政策精英，是促進政產學合作與國際接軌的重要平台，也為高雄未來建構亞洲資產管理中心注入強勁後盾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財