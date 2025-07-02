推動亞洲資產管理重鎮 蔡英文：產官學合作連結國際是關鍵

中山大學國際金融研究學院今舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇，包括前總統蔡英文（右五）、英國國會議員暨前教育部與國防部部長Sir Gavin Williamson（中）等出席。（中山大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕國際局勢瞬息萬變，台灣如何因應並開創新局？中山大學國際金融研究學院（SBF）今集結產官學舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇，包括前總統蔡英文、英國國會議員暨前教育、國防大臣蓋文·威廉森（Sir Gavin Williamson）等皆出席，聚焦亞洲資產管理中心的政策規劃與人才培育策略，推動高雄成為亞洲資產管理重鎮。

中山大學國際金融研究學院今舉辦《台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成》高峰論壇；圖為中山大學校長李志鵬致詞。（記者楊綿傑攝）

中山大學校長李志鵬指出，政策鬆綁與地理位置是台灣發展金融的重要優勢，但真正推動轉型、打穩基礎的力量，仍來自於教育。SBF與金融機構間的深度連結，是台灣高等教育創新的典範。透過企業實習、案例教學、產學共授等機制，學生能累積實務經驗、更貼近產業所需，提升就業競爭力，更可進一步打造屬於台灣的「金融國家隊」。

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蔡英文表示，去年以來，全球政局歷經劇烈變化，民主國家的政治版圖與立法環境也隨之轉變，在此轉型期後迫切需要一套新的金融戰略視野，其中企業界、學術界與政府部門之間的溝通與合作至關重要，國際間的協調與合作也不可或缺，她並推崇SBF能扮演至關重要的角色，所培育人才將具備重要核心能力。

中山大學國際金融研究學院院長郭志文指出，面對區域金融秩序重組與亞洲資產管理產業快速崛起，台灣極需在政策推動與人才培育上雙軌並進。此論壇匯聚國內外實務與政策精英，是促進政產學合作與國際接軌的重要平台，也為高雄未來建構亞洲資產管理中心注入強勁後盾。

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