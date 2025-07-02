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焦點股》友訊：印度訂單7月出貨 平盤震盪

2025/07/02 10:52

友訊印度訂單7月出貨。（記者王憶紅攝）友訊印度訂單7月出貨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠友訊科技（2332）於印度市場傳出捷報，友訊表示，第二季在印度市場成功取得5萬台企業級無線基地台（EAP）訂單，自7月起陸續出貨。友訊今日股價在平盤17.35元震盪。

友訊科技執行長暨發言人張家瑞表示，近期印度市場表現不僅印證策略方向正確，更凸顯商用產品線穩定的毛利結構，進一步強化整體營收韌性，鞏固D-Link友訊科技在當地市場的領導地位。

友訊表示，除商用市場表現亮眼，自今年第一季起也針對家庭與小型辦公室用戶市場，推出由臺灣設計、製造的雙頻Wi-Fi 6路由器。目前已陸續出貨，今年度預計將有至少10萬台雙頻Wi-Fi 6路由器鋪貨至印度主要通路，主打穩定與高效能，協助消費者邁向高速連網升級。

友訊指出，印度長期以Wi-Fi 5與Wi-Fi 4為主流，但隨著基礎建設改善與數位轉型政策推動，Wi-Fi 6的應用正在興起，不久也將成為新一波成長關鍵。張家瑞指出，友訊正式在印度推出第一支Wi-Fi 6產品，結合高頻寬、穩定傳輸與AI智慧管理等功能，在今年第二季即搶得出貨先機。

D-Link友訊科技自1995年進軍印度，2001年即於孟買等全國性指標交易所掛牌上市，成為首家於印度掛牌之臺灣企業。

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