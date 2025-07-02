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焦點股》鴻海：上演除息秀 盤中填息率43％

2025/07/02 10:44

鴻海今天上演除息秀，今年每股配發現金股利5.8元。（資料照）鴻海今天上演除息秀，今年每股配發現金股利5.8元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天上演除息秀，今年每股配發現金股利5.8元，除息參考價159.5元，今日開在160元，上漲0.5元，早盤最高觸及162元，上漲2.5元、漲幅1.57%，填息率43%，截至上午10時21分暫報161.5元，漲幅1.25%，成交量3.8萬張。

鴻海2024年稅後淨利1527億元，寫歷史最佳紀錄，每股盈餘（EPS）11.01元，則創下17年最高表現，每股配發現金股利5.8元，更是創下歷史新高，配發率52.7%。鴻海今日除息之後，規劃會在7月30日正式發放現金股利，預計發出805.71億元。

而三大法人在鴻海除息日前同步力挺，除了外資買超1.83萬張，投信也買超2.69萬張，自營商則買超2649張，三大法人合計買超4.79萬張。

回顧鴻海近8年股利政策皆發放現金股利，也全部完成填息，去年歷時5天填息，2023年用了168天，2022年則為9天，2021年是在除息當日秒填息，2020年、2019年分別為95天 與64天，2018年、2017年則分別為10天與6天。

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