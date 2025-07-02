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中華電推AI智慧攝影機新品 採台製晶片

2025/07/02 10:48

中華電信持續布局智慧家庭服務，Hami Cam AI智慧攝影機今日正式上市。（中華電信提供）中華電信持續布局智慧家庭服務，Hami Cam AI智慧攝影機今日正式上市。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信持續布局智慧家庭服務，Hami Cam AI智慧攝影機今日正式上市。中華電信今日開平走高，截至10:14，股價來到136元，上漲1元，成交量達4323張。

中華電信指出，全新推出的Hami Cam AI智慧攝影機，內建台灣製造晶片，並提供高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，除包括2K全時錄影、雙向對話和影像雲端保存7天功能，支援寵物、陌生人、聲音和人形等AI偵測模式，當偵測異常，即會自動觸發APP推播告警通知。

中華電信指出，因應社會高齡化、少子化加劇與寵物飼養日益普及帶來的陪伴與照護需求，Hami Cam AI智慧攝影機正式上市，以HiNet寬頻廣大用戶基礎與Wi-Fi全屋通優勢持續推展智慧家庭服務；Hami Cam除以簡易操作的介面降低使用門檻，AI應用由中華電信研究院開發，並廣結盟國際雲端平台商進行AI與雲端資源技術合作，導入精準的人形辨識、異常行為偵測，並透過雲端技術整合，提供更穩定及更便捷數據儲存與管理服務，全面提升產品市場競爭力，構建智慧生活新型態。

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