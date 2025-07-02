路透：改革英特爾代工業務 陳立武恐擱置18A製程

英特爾執行長陳立武。（路透資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士表示，科技大廠英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）正在研究對旗下代工業務進行「重大改革」，以贏得主要客戶，其中包括擱置18A製程的銷售，而這一轉變的成本恐相當高昂。

《路透》表示，知情人士表示，如果實施新的改革，英特爾所謂的「代工」業務新策略將不再向外部客戶行銷該公司長期研發的某些晶片製造技術。

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自從今年3月接手執行長一職以來，陳立武迅速採取行動削減成本，尋找能重振這家陷入困境美國晶片製造商的新途徑。知情人士稱，到了今年6月，陳立武開始表示，前執行長季辛格（Pat Gelsinger）傾注大量資金研發的18A製程正在失去對新客戶的吸引力。

知情人士表示，為了擱置18A及18A-P的對外銷售，英特爾將不得不進行沖銷。產業分析師預估，這筆費用可能造成數億美元，甚至數十億美元的損失。而在這之前，英特爾已斥資數十億美元研發這些製程。

針對報導，英特爾表示，拒絕就「假設情境或市場猜測」發表評論。聲明補充，18A的主要客戶長期以來都是英特爾自己，公司的目標是在2025年稍晚，提高Panther Lake筆記型電腦晶片的產量，並稱其為美國有史以來設計和製造的最先進處理器。

說服外部客戶採用英特爾的代工服務仍是該公司未來發展的關鍵，英特爾的18A製程已面臨延宕的問題，反觀競爭對手台積電的2奈米製程技術已進入量產。

知情人士指出，對於市場挑戰，陳立武認為應該將更多資源投入14A製程。英特爾預計，這種下一代晶片製程將比台積電更具優勢，希望藉此爭取蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等大客戶，目前這些科技大廠都依賴台積電的先進製程。

知情人士透露，陳立武已通知公司人員準備一些方案，最快會在本（7）月與董事會開會討論，其中包括是否停止向新客戶推廣18A製程。不過，基於這一議題的複雜性，以及可能涉及的巨額資金，董事會可能要等到秋季的會議才能做出決定。

英特爾預計，18A製程將在今年內實現量產，這些晶片將優先交付外部客戶訂單。1名知情人士也點出，14A是否能及時交付並贏得主要訂單仍充滿變數，因此，英特爾也可能選擇堅持目前的18A製程計劃。

陳立武掌舵至今，對於英特爾的整體策略仍處於起步階段，到目前為止，陳立武已重新整頓管理團隊、引進新的工程人才，並努令精簡他認為擁腫且行動緩慢的中階管理人員。若是決定不再向客戶銷售18A製程，將是陳立武上任至今最大的行動之一。

英特爾高層先前曾表示，18A的技術突破，旨在讓英特爾能趕上甚至超越台積電，然而，一些產業分析師認為，18A製程應該僅相當於台積電的3奈米製程，這項技術早在2022年底就投入量產。

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