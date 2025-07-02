焦點股》振曜：第2季營運可望為今年谷底 股價走揚

振曜董事長宗緒福。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕電子書振曜（6143）今日股價開小高震盪，截至9:46分，股價來到113元，上漲1元，漲幅0.89%，成交量111張。

法人指出，第二季川普公告對等關稅，振曜主要客戶在美國電子閱讀器市場市佔僅低個位數，使得關稅衝擊有限。且因主要客戶的競爭對手，在北美位居獨占地位，不過，有產品自中國生產，關稅影響鉅大，客戶積極協調振曜的台灣產能，並且要求追加越南產線，期望透過比競爭對手更低關稅的優勢進一步搶得美國市場市占。

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法人說，台幣強勢升值，振曜第二季雖然有匯損，但因客戶市占率不高，預期振曜第二季獲利為全年谷底，預期第三季在電子書出貨提升，以及看板產品開始出貨，帶動本業獲利成長。

振曜日前在法說會指出，彩色電子書閱讀器在歐美及亞洲客戶追加訂單，目前訂單能見度看到10月，11、12月第四季旺季也會成長，在手訂單已較去年全年出貨量增加20%以上，且美國市場有潛在轉單效應，今年出貨可望季季高，再創歷史高峰。

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