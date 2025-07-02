去年最賺2家電機股！華城非主管年薪破百萬 台灣精銳一原因「薪」情差

重電族群因台電強韌電網計畫獲利穩定，員工薪酬也持續上升。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕股價飆、獲利高，但員工薪資兩極化！根據證交所最新揭露的2024年「非主管」全時員工薪資資料，電機機械類股中華城（1519）、台灣精銳（4583）去年每股稅後盈餘（EPS）分別達14.93元與14.15元，改寫歷史新高與次高；但在非主管員工薪資方面，華城平均薪資高達172.7萬元，台灣精銳僅66.9萬元，不到華城的一半，中位數薪資也落差近兩倍，關鍵在台灣精銳逾4成為外籍移工，因而出現高價股背後「不同薪情」。

根據證交所公布「113年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，華城、士電、中興電、亞力等重電四雄近年因台電2022年推出十年564億元強韌電網計畫，加上美國基礎電力設備供不應求等，四家公司營收、獲利穩健向上。

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華城在2023年股價一路由40多元一路衝破340元，漲幅高達620.5%，拿下當年度「台股最飆股」，2024年更是一度躋身千元俱樂部，是少見的傳產成員，去年華城每股稅後盈餘EPS14.93元創下新高。

華城也大舉加薪留才，非主管員工平均薪資172.7萬元較2023年154.6萬元成長11.71%，員工薪資中位數也有115.9萬元優於前一年111.3萬元。

上市電機機械第二高不是士電，而是中鋼（2002）旗下環保工程公司中宇（1535），因承接不少中鋼集團及集團相關企業等、訂單穩健，去年非主管員工平均薪資116萬元、年增2.2%，員工薪資中位數也有109.1萬元、年增5%。

華城、中宇是上市電機機械股當中，非主管員工平均薪資、員工薪資中位數「唯二」均破百萬元的公司。

而上市電機機械股第3名是重電二哥士電，去年EPS5.81元，非主管員工平均薪資108萬元、年增 5.47%、員工薪資中位數89.2萬元；亞力則排在上市電機機械股第6，非主管員工平均薪資97.7萬元、年增3.61%、員工薪資中位數 84.6萬元；中興電非主管員工平均薪資 94.2萬元、年增3.86%、 員工薪資中位數82.8萬元。

包括華城在內，重電四雄薪資均有持續調升，非主管員工的平均薪資，華城、士電已是年薪百萬元俱樂部，亞力、中興電也相距不遠。

另外，去年以機器人概念股爆紅的羅昇（8374）、台灣精銳（4583）股價漲幅都超過300%，但薪資卻呈現兩樣情， 羅昇非主管員工平均薪資95.2萬元，屬於上市機電電機股前段班，也優於上市電機機械整體非主管員工平均薪資86.4萬元。

而屬於高價股的台灣精銳，去年EPS高達14.15元，在上市電機機械股中僅次於華城，相當亮眼，但非主管員工平均薪資僅66.9萬元，員工薪資中位數58.4萬元；台灣精銳針對員工薪酬合理性也解釋，因公司直接人工佔非主管職人員約78%，外籍移工佔直接人工約44%，因而拉低整體薪資平均數，但去年5月進行大幅度調整員工薪酬，未來也會持續提升薪資福利制度。

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