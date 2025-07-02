羅伯特清崎警告：AI將導致許多「聰明學生」失業

羅伯特清崎（圖右）警告，人工智慧（AI）將導致許多「聰明的學生」失業。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（2日）發文警告，稱人工智慧（AI）將導致許多「聰明學生」失業。

羅伯特清崎今稍早在社交平台X發文指出，近代史上最大的變革，AI將導致許多「聰明學生」失業，並對仍背負學生貸款的人構成嚴重威脅。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎稱，AI不能解僱他，因為他根本沒有工作，藉此強調傳統教育體系和就業模式在AI時代可能失去競爭力，並鼓勵人們主動採取行動，避免成為時代變革下的受害者。

羅伯特清崎也重申，自己多年來不遵循「窮爸爸」所提倡的典型路徑，即上學、拿高分、找穩定工作、繳稅還債、存錢並投資於股票和基金。而是遵循「富爸爸」的建議，選擇成為企業家、投資房地產、活用負債，並以黃金、白銀與比特幣取代傳統儲蓄方式。

文章最後，羅伯特清崎呼籲大眾，要好好照顧自己，投資自己，並學會獨立思考，稱這不是尋常的時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法