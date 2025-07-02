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OPEC+決策前夕全球緊張！國際油價持穩作收

2025/07/02 08:55

國際油價週二（1日）小幅上漲。（路透）國際油價週二（1日）小幅上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（1日）小幅上漲，投資人一方面評估了正面需求指標，另一方面則在OPEC+即將召開會議、決定8月產量政策前保持謹慎。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲34美分，約0.5%，收每桶65.45美元。

布蘭特原油期貨上漲37美分，漲幅0.6%，收於每桶67.11美元。

美國石油經紀公司Liquidity Energy的風險情報專家羅森柏格（Randall Rothenberg）表示，油價上漲可能受到中國私營部門調查的數據支撐，顯示 6 月工廠活動恢復擴張。

他補充指出，市場預期，沙烏地阿拉伯將把8月對亞洲買家的原油售價調升至4個月來新高，加上俄羅斯ESPO混合原油維持高溢價，也支持了市場對強勁需求的看法。

不過油價漲勢受到限制，因為市場預估 OPEC+ 將在7月6日的會議上，決議把8月增產幅度，提高至5月、6月和7月所達成的大幅增產幅度相當的水準。4位OPEC+消息人士上週告訴路透，該聯盟計劃自下月起每日增產41.1萬桶。

StoneX能源分析師霍德斯（Alex Hodes）在給客戶的說明中指出：「市場正密切關注OPEC+週末的決定，該組織預計將再增加每日41.1萬桶產量，以爭取更多市場占有率，主要針對美國頁岩油業者。」

投資人同時也關注在7月9日美國總統川普設定關稅最後期限前的貿易談判進展。川普週二表示，他不考慮延後該期限。

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