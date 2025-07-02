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喊話北京停止資助 以色列：中國不買石油伊朗就會崩潰

2025/07/02 11:23

以色列向中國喊話，籲北京停止購買伊朗石油。（路透資料照）以色列向中國喊話，籲北京停止購買伊朗石油。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢緊張，以色列向中國喊話，呼籲北京利用自身經濟、政治影響力來遏制伊朗在軍事、核子發展的野心。以色列駐上海總領事貝爾（Ravit Baer）週二表示，中國是唯一能影響伊朗的國家，如果中國不買伊朗的石油，伊朗就會崩潰。

《彭博》報導，貝爾發表上述言論之際，以色列與中國的關係正因加薩地區的衝突，以及上（6）月對伊朗的襲擊而陷入緊張，伊朗是北京在中東的重要合作夥伴。

在以色列和伊朗為期12天的戰爭中，伊朗的軍事、核子設施遭到嚴重的破壞，多名高階軍事指揮官、原子科學家喪生。在美國斡旋下，雙方在上週達成停火協議，不過德黑蘭方面對於停火協議的能持續多久持懷疑態度，並表明，準備好對以色列任何一輪新侵略行動進行報復。

伊朗的主要合作夥伴中國和俄羅斯都譴責以色列的攻擊，但沒有對德黑蘭公開表示支持。北京一直呼籲以色列結束與哈瑪斯在加薩的衝突，並採取措施為巴勒斯坦人實現兩國的方案。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則稱，這將威脅到以色列的安全。

中國購買了伊朗約90％的石油出口，伊朗石油出口量約每日170萬桶。此外，北京於2021年簽署了一項戰略夥伴關係協議，概述了中國在未來25年內，對伊朗4000億美元（約新台幣11.6兆元）的潛在投資。

貝爾直言，北京可以向伊朗施壓，他們對於德黑蘭有政治影響力，他們可以幫助改變伊朗在該地區令人痛心的行動，中國「可以做很多事」。

不過，目前沒有任何證據表明，中國能夠在軍事、核子戰略方面對伊朗產生重大影響。儘管近年來德黑蘭與北京、莫斯科的關係日益加深，但他們始終反對外過干涉關鍵政策決策。此外，中國國家主席習近平在處理與伊朗的關係時，可能更傾向於經濟合作。

貝爾坦言，中國可能無意成為以色列和伊朗之間的調解人，因為調解人責任重大，需要投入大量資金，並做出艱難的抉擇。貝爾補充，儘管自2023年以巴衝突後，北京公開譴責以色列，但雙方關係並沒有明顯惡化，中國仍是以色列繼美國之後最大貿易夥伴。即使在政治議題上存在分歧，也不代表無法合作。

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