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外資看Q2台幣升值衝擊！ 這7檔電子股影響大

2025/07/02 08:42

Q2台幣升值衝擊，外資表示，大立光等7檔電子股影響大。（資料照）Q2台幣升值衝擊，外資表示，大立光等7檔電子股影響大。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕新台幣近期強勁升值，以出口為主的台灣廠商難逃第二季匯損，毛利率也將受到匯損侵蝕，市場擔心第二季電子等出口廠商季報表現，美系外資出具最新報告指出，新台幣於6月30日收在29.902兌1美元，在第二季對美元升值10.97%，創下單季最大漲幅，對於在台擁有大量產能以及大量美元計價淨資產的公司影響最大，包括大立光（3008）、玉晶光（3406）、元太（8069）、群創（3481）、友達（2409）、鴻準（2354）、川湖（2059）。

美系外資指出，新台幣升值導致營收減損，以它在台灣追蹤的38家科技硬體公司中，超過90%的公司有超過一半的營收以美元計價。若美元兌新台幣匯率維持在29～30，並假設其他因素不變，則可能導致2025年全年營收較預期減少約5～10%；毛利率衝擊可控，除非公司在台產能比重大，多數公司透過「自然對沖」來管理匯率風險，也就是讓營收和成本的貨幣配置平衡。因此，毛利率的衝擊通常小於1個百分點。然而，對於在台灣擁有大量產能的公司，例如玉晶光、大立光、群創、友達衝擊較大。

此外，美元資產重估產生匯損，部分公司擁有大量美元計價的淨資產（超過營收的50%）。若這些資產屬於現金等價物或營運資金，必須將其匯損反映於非營業項目中，包括川湖、大立光、元太與鴻準。

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