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黃金大漲！但後市恐跌破3000美元狂殺至「這價格」

2025/07/02 08:35

週二（1日）黃金價格上漲。（歐新資料照）週二（1日）黃金價格上漲。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普的「大而美」減稅法案於參議院過關之後，以及7月9日貿易協議談判期限即將到來之際，投資人紛紛尋求避險，週二（1日）黃金價格上漲逾1%，但分析師示警，第4季金價可能平均落在每盎司3000美元、甚至更低，而到2026年下半年，金價可能跌回每盎司2500至2700美元

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲1.3%，報每盎司3349.8美元；黃金現貨價上漲1.1%，報每盎司3338.24美元。

川普尋求的廣泛減稅和支出法案，週二在共和黨占多數的參議院過關，該法案將削減多項社會服務支出。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「剛通過的預算案為金價提供支撐，因為看起來，川普的『大而美』法案將讓未來十年赤字增加3兆美元（約新台幣87兆元），這將在一定程度上刺激通膨，更重要的是，還會導致債務負擔加重，代表我們必須用更多的融資、更多的貸款來償還債務，這些都有利於黃金市場走強。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告，7月9日關稅大限臨近，若其他國家沒有拿出誠意談但，可能收到關稅大幅提高的通知。

投資人關注本週三將公布的ADP就業數據和週四的初領失業救濟金數據，以研判聯準會（Fed）的政策路徑。

週二Fed主席鮑爾表示，若非關稅存在，通膨表現符合預期和希望。

StoneX亞洲及EMEA市場分析主管奧康奈爾（Rhona O'Connell）說，第4季金價可能平均落在每盎司3000美元、甚至更低。

花旗則預測，第3季金價將在每盎司3100至3500美元之間盤整，到2026年下半年，金價可能跌回每盎司2500至2700美元，該銀行並強烈建議黃金生產商購買保險，以因應價格從目前水準下跌所帶來的風險。

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