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台積電爽領大禮包！「大而美法案」驚險過關 半導體蓋廠優惠來了

2025/07/02 09:11

美參議院週二通過的稅改法案，將降低半導體製造商在美建廠成本，為台積電（2330）等晶片製造商帶來利多。（彭博資料照）美參議院週二通過的稅改法案，將降低半導體製造商在美建廠成本，為台積電（2330）等晶片製造商帶來利多。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國參議院週二（1日）通過的稅改法案，將降低半導體製造商在美建廠成本，不僅將為台積電（2330）等晶片製造商帶來利多，並促進美國國內半導體產業擴大本土製造的戰略布局。

《彭博》報導，根據法案內容，英特爾（Intel）、台積電（2330）及美光科技（Micron）等企業，若在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%的投資稅收抵免，遠高於現行的25%，也超越草案原訂的30%增幅。

報導指出，這項半導體製造條款被納入大約900頁、被視為川普經濟主張核心的法案。眾議院即將啟動審議程序，想趕在7月4日前送交川普簽署生效。

稅收抵免加碼將強化2022年《晶片與科學法案》的激勵措施，該案包含390億美元（約新台幣1.1兆元）補助款，以及750億美元（約新台幣2.1兆元）製造業貸款額度，旨在扭轉半導體業過去數十年外移亞洲的趨勢。

此一稅收優惠未設上限，預計政府的財政支出將超過其他形式的補貼，反映晶片法成功帶動了投資。對大多數公司來說，稅收抵免會成為企業最大的補助來源，包括沒申請到補助款的公司也能適用。

根據報導，目前補助計畫的主要受惠者包括英特爾、台積電、美光及三星電子（Samsung）。

川普今年初雖曾主張廢除《晶片法案》，但兩黨議員均無意取消這項既能在他們的選區創造高薪就業機會、又攸關國家安全的產業補貼。

商務部持續推動補助計畫之際，也要求企業擴大投資規模，並重新協商歷時數月才敲定的補助條件。

川普政府目前已成功促使台積電、美光與格羅方德（GlobalFoundries）等提高投資承諾，未動用超出原定額度的補助款。然而，如果參院版本過關，企業擴大投資規模意味政府將因稅收抵免而放棄更多的財政收入。

法案特別規定，明年底之前啟動的建廠計畫，後續持續建設的支出仍可適用稅收抵免。這項政策旨在加速建廠進程，同時考量到晶圓廠需數年工期才能完工的產業特性。

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