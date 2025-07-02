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中國無人機構成風險！德國之聲點名「台灣製」

2025/07/02 11:31

外媒指出，德國希望降低對中國無人機及零組件的依賴，正考慮向台灣採購無人機與關鍵零件。示意圖。（資料照）外媒指出，德國希望降低對中國無人機及零組件的依賴，正考慮向台灣採購無人機與關鍵零件。示意圖。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，德國希望降低對中國無人機及零組件的依賴，正考慮向台灣採購無人機與關鍵零件，作為「中國以外」的替代方案，而1份報告顯示，2025年第1季德國成為台灣製無人機的第2大進口國。

德國之聲（DW）報導，德國聯邦國防軍大學情報與安全研究中心（CISS）研究員Verena Jackson表示，雖然目前中國仍占據無人機市場的主導地位，約佔全球產量的70至80%，但台灣正成為供應鏈中的「新星」。

DSET國家安全計畫副主任張紘綸表示：「台灣企業的優勢在於，我們試圖做到產品完全不含中國成分，這對歐洲合作夥伴來說具吸引力。」

報導指出，自2022年以來，台灣擴大發展本土無人機產業，建造不受中國影響的「非紅色」供應鏈。

據DSET報告，自2024年下半年以來，歐洲已超越美國，成為台灣無人機的主要出口市場。這項轉變發生在中國以國家安全為由，收緊對無人機及相關軍民兩用零組件的出口管制之際。

許多分析人士認為，在很大程度上，由於中國與俄羅斯關係密切，而對中國加大施壓，促使歐洲積極追求國防自主，試圖自行生產武器和無人機。

德國前外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）去年訪問北京時曾警告，中國工廠製造的無人機「正在歐洲中心破壞和平」，並「危害歐洲的核心安全利益」。

Verena Jackson補充，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國已認識到，中國在網路安全和無人機領域構成「風險」。

他也坦承，德國在無人機整機和零組件方面，仍高度依賴中國，並補充，在中國掌握稀土等無人機關鍵原料的情況下，德國要完全切斷與中國的供應鏈聯繫並不現實。

因此，德國正嘗試在軟體、感測器和晶片等關鍵領域實現供應來源多元化，因為這些領域涉及更高的國安風險，而在此情景下，擁有全球最先進晶片製造能力和強大資通產業的台灣，有機會在德國供應鏈中發揮關鍵作用。

張紘綸表示，雖然台灣企業在德國無人機市場的市占仍小，但台灣試圖提供給德國的正是「馬達與晶片」等關鍵零組件，還有台灣在系統整合方面的經驗。

Verena Jackson指出，雖然德國大型企業長期與中國供應商合作，但德國一些地區的無人機產業正快速擴張，新創企業也越來越傾向與台灣合作。

6月台灣與總部設於美國和德國的Auterion簽署合作協議，採用曾在俄烏戰場驗證過的無人機軟體，來強化台灣因應中國日益增長軍事威脅的防衛能力。

在積極向其他民主國家供應無人機與關鍵零組件的同時，台灣仍持續努力滿足自身需求，期望在2028年前將國內製造商的年產量提升至18萬架無人機，不過目前年產能僅8千至1萬架。

根據DSET報告，造成此問題主因包括「無中國元素」無人機成本較高、國內採購量有限，還有外國政府訂單不足。

DSET國家安全與經濟安全研究計畫政策分析師方怡然指出，當前首要任務是依照美國無人機系統（UAS）安全計畫，提升台灣無人機的網路安全性，這將有助於打開歐洲市場。

Verena Jackson表示，一旦美國與台灣在無人機領域加強合作，德國企業勢必會跟進。

不過，德國在降低對中國無人機及零組件依賴的過程中，也面臨自身挑戰。Verena Jackson坦言：「我們的採購法極度重視成本，而中國依然是成本效益最高的選擇。」

Verena Jackson補充，即便想在網路安全或其他安全層面進行調整，也需要時間逐步落實。

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