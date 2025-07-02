黃金漲不動了！滙豐揭「最新目標價」、背後原因曝光

黃金價格在4月22日短暫觸及每盎司3500美元的歷史新高後，出現回落狀況。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格在4月22日短暫觸及每盎司3500美元的歷史新高後，出現回落趨勢，儘管地緣政治動盪與美元走弱，都被視為金價上漲的有利因素，不過滙豐銀行（HSBC）在最新的報告中，認為黃金的上漲動能或許已接近極限，在目前的價格水準下，黃金需求將會減緩。

滙豐在週二（1日）的報告中表示：「我們預計今年剩餘時間金價將在每盎司3600至3100美元之間波動，2025 年年底金價將達到每盎司3175美元，2026年年底金價將達到每盎司3025美元。」

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滙豐將2025年黃金平均價格預測從每盎司 3015 美元上調至 3215 美元，將 2026 年黃金平均價格預測從每盎司 2915 美元上調至 3125 美元，理由是風險增加和政府債務增加。

雖然滙豐上調了目標價，但實際上其目標價都低於目前的黃金市價。現貨黃金交易價格在週二為每盎司 3348.50 美元。

滙豐銀行貴金屬首席分析師史帝爾（James Steele）指出，理論上應該要對金價利多的中東地緣政治緊張與美元走軟，卻未能推升金價創下新高，這令他感到驚訝，他認為背後因素可能是交易員不願進一步追價，黃金作為避險資產的吸引力正在減弱，特別是在貿易戰的最壞情況沒有發生，且川普在關稅談判中展現出妥協姿態之後。

史帝爾認為，隨著全球貿易急遽中斷的風險降低，市場對通膨最極端的擔憂也隨之消退，而黃金作為抗通膨工具的角色因此受損。此外，資產市場對上半年表面上看似一連串危機的事件反應平穩，使得投資人急於尋求避風港的動機降低。

史帝爾的分析指出，高金價雖帶動了黃金產量增加，卻也抑制了實體金幣與珠寶的需求。另一個可能讓投機客卻步的因素，是聯準會延後了市場原本預期的降息時程。華爾街原先預估2025年會實施的大部分寬鬆政策，如今可能要等到2026年才會實現。

史帝爾坦言，這未必對黃金形成明確利空，但的確削弱了其上漲動能。

滙豐在報告指出，若金價進一步上漲至 3300 美元以上，央行黃金購買量將會放緩，如果金價回調至 3000 美元左右，央行黃金購買量可能會增加。在實體方面，滙豐表示，金價若進一步上漲至 3500 美元以上，可能會導致珠寶、金幣和小金條市場的需求下降，尤其是在印度和中國等經濟體。

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