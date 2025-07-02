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剛斥資逾14億元辦奢華婚禮！貝佐斯再賣股套現214億元

2025/07/02 10:39

亞馬遜創辦人貝佐斯（右）與未婚妻桑切斯（左）在威尼斯舉行的世紀婚宴。（法新社資料照）亞馬遜創辦人貝佐斯（右）與未婚妻桑切斯（左）在威尼斯舉行的世紀婚宴。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週剛斥資5000萬美元（約新台幣14.57億元）在威尼斯舉辦1場奢華婚禮的亞馬遜創辦人貝佐斯，再賣股套現，根據亞馬遜週二提交的財務文件，貝佐斯出售了超過330萬股股票，價值約7.367億美元（約新台幣214.67億元）。

CNBC報導，此次出售股票是貝佐斯今年3月制定的交易計畫的一部分，根據該計劃，貝佐斯計劃在截至2026年5月29日的期間內出售最多2500萬股亞馬遜股票。

貝佐斯於2021年卸任亞馬遜執行長，但仍擔任董事長。近年來，他一直在定期出售公司股票，儘管他仍然是最大的個人股東。2024年2月，他採取了類似的交易計劃，計劃在今年1月底前出售最多5000萬股亞馬遜股票。

貝佐斯先前曾表示，他將每年出售約10億美元（約新台幣291億元）的亞馬遜股票，以資助他的太空探索公司藍色起源。他還向他的非營利組織Day 1 Academies捐贈了股票，該組織正在多個州建立一系列受蒙特梭利啟發的幼兒園。

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