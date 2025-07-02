怕被裁員？「這13個工作」不受經濟衰退影響、年薪上看147萬

據美國求職平台LiveCareer的報告，卡車司機是個即使在經濟不確定時期，也具備就業保障與成長機會的職業之一。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在這個因經濟衰退疑慮而籠罩的不確定就業市場中，許多勞工擔心找不到穩定的工作。不過美國求職平台 LiveCareer 根據美國勞工統計局的資料，找出了13種「抗經濟衰退」工作，這些工作不但薪資優渥、成長性高，且就業穩定，甚至還不需要大學學歷。而主要的背後原因，是因為這些工作需要「以人為本的技能」，例如溝通力與解決問題的能力。

《CNBC》報導，LiveCareer 職涯專家艾斯卡雷拉（Jasmine Escalera）表示：「這些是我們預測會持續成長、不會停滯的工作。」她也形容名單上的許多工作是「不易被AI取代的」，因為這些工作需要溝通和解決問題等「以人為本的技能」。

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艾斯卡雷拉說：「現在很多人對 AI 會取代工作感到焦慮，但其實還有很多產業與職位，很可能永遠不會被 AI 完全取代。」

艾斯卡雷拉指出，這些工作不需要傳統的學術背景。雇主正在尋找能夠快速掌握新技能、突破角色限制的求職者。這些職業也給予工作者機會去學習、拓展技能並建立人脈。

艾斯卡雷拉認為：「對於那些不想走傳統學歷路線的人而言，這些職業可能帶來徹底顛覆人生觀的經驗，工作也都既有趣又充滿挑戰。」

以下是13個即使在經濟不確定時期，也具備就業保障與成長機會的職業：

1.職能治療助理

年薪中位數：5萬～7萬4999美元（約147萬至220萬元新台幣）

所需學歷：副學士（Associate degree）

2.消防員

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：高中後教育但非學位課程（Postsecondary nondegree award）

3.超音波檢查技術師

年薪中位數：7萬5000～9萬9999美元（約220萬至294萬元新台幣）

所需學歷：副學士

4.病歷管理專員

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：高中後教育但非學位課程

5.執業護理師（LPN）與職業護理師（LVN）

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：高中後教育但非學位課程

6.醫事放射師

年薪中位數：7萬5000～9萬9999美元

所需學歷：副學士

7.呼吸治療師

年薪中位數：7萬5000～9萬9999美元

所需學歷：副學士

8.口腔衛生師

年薪中位數：7萬5000～9萬9999美元

所需學歷：副學士

9.按摩治療師

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：高中後教育但非學位課程

10.物理治療師助理

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：副學士

11.暖氣、空調與冷凍設備技師／安裝員

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：高中後教育但非學位課程

12.電腦網路支援專員

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：副學士

13.重型與拖車卡車司機

年薪中位數：5萬～7萬4999美元

所需學歷：高中後教育但非學位課程

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