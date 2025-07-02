威脅砍特斯拉補貼 川普：DOGE會反咬馬斯克

川普說：「馬斯克對自己失去電動車政策感到不滿，但我可以告訴你，他可能會失去的遠不止這樣，可能會失去更多。」（法新社）

黃邦平／核稿編輯

川普與馬斯克再起爭端，他提到，政府效率部（DOGE）可能將調查馬斯克獲取的政府補助，「DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再度爭鋒相對，原因在於馬斯克日前批評川普《大而美減稅法案》。川普1日除了在「真實社群」（Truth Social）發文砲轟馬斯克，接受媒體訪問時也提到，政府效率部（DOGE）可能將調查馬斯克獲取的政府補助，「DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』」。

綜合外媒報導，川普1日在「真實社群」發文批評馬斯克，稱馬斯克獲得的補助可能比歷史上任何一個人都多得多，若沒有這些補助，馬斯克大概早就要關門大吉、回南非老家去。川普聲稱，如此一來，也就不會再有火箭發射、衛星計畫或電動車生產了，美國將因此省下一大筆錢，「或許我們應該讓DOGE好好地來檢視一下，這裡面可是能夠省下大筆金錢」。

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DOGE過去曾由馬斯克領導，在美國國內因節省人事成本而引發不小爭議，不過馬斯克已在今年5月底辭職。川普1日在白宮接受媒體訪問時指出，DOGE可能將調查馬斯克所獲取的政府補助，川普說：「馬斯克對自己失去電動車政策感到不滿，但我可以告訴你，他可能會失去的遠不止這樣，可能會失去更多。」

川普更提到：「我們或許要派DOGE去盯著馬斯克。你知道DOGE是什麼嗎？DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』。」當被問到是否會考慮驅逐馬斯克出境時，川普表示他還不確定，僅說「我們會好好觀察看看」。

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