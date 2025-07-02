晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

威脅砍特斯拉補貼 川普：DOGE會反咬馬斯克

2025/07/02 07:39

川普說：「馬斯克對自己失去電動車政策感到不滿，但我可以告訴你，他可能會失去的遠不止這樣，可能會失去更多。」（法新社）川普說：「馬斯克對自己失去電動車政策感到不滿，但我可以告訴你，他可能會失去的遠不止這樣，可能會失去更多。」（法新社）

黃邦平／核稿編輯

川普與馬斯克再起爭端，他提到，政府效率部（DOGE）可能將調查馬斯克獲取的政府補助，「DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』」。（路透） 川普與馬斯克再起爭端，他提到，政府效率部（DOGE）可能將調查馬斯克獲取的政府補助，「DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再度爭鋒相對，原因在於馬斯克日前批評川普《大而美減稅法案》。川普1日除了在「真實社群」（Truth Social）發文砲轟馬斯克，接受媒體訪問時也提到，政府效率部（DOGE）可能將調查馬斯克獲取的政府補助，「DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』」。

綜合外媒報導，川普1日在「真實社群」發文批評馬斯克，稱馬斯克獲得的補助可能比歷史上任何一個人都多得多，若沒有這些補助，馬斯克大概早就要關門大吉、回南非老家去。川普聲稱，如此一來，也就不會再有火箭發射、衛星計畫或電動車生產了，美國將因此省下一大筆錢，「或許我們應該讓DOGE好好地來檢視一下，這裡面可是能夠省下大筆金錢」。

DOGE過去曾由馬斯克領導，在美國國內因節省人事成本而引發不小爭議，不過馬斯克已在今年5月底辭職。川普1日在白宮接受媒體訪問時指出，DOGE可能將調查馬斯克所獲取的政府補助，川普說：「馬斯克對自己失去電動車政策感到不滿，但我可以告訴你，他可能會失去的遠不止這樣，可能會失去更多。」

川普更提到：「我們或許要派DOGE去盯著馬斯克。你知道DOGE是什麼嗎？DOGE就是那隻可能會回去把馬斯克吞掉的『怪物』。」當被問到是否會考慮驅逐馬斯克出境時，川普表示他還不確定，僅說「我們會好好觀察看看」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財